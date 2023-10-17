PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Hastanelere mülakatsız, ikamet şartsız yeni personel alımı! İşte sağlık teknikeri, güvenlik, temizlik ve işçi alımı başvuru şartları

Türkiye'de çeşitli üniversite hastanelerinde yapılacak olan personel ve işçi alımı başvuruları açıklandı. Bu alımlar için KPSS puan sınırı aranmamakta ve başvurular internet üzerinden yapılabilme olanağı sunulmaktadır. Adaylar, bu alımlar için belirtilen kadrolara başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte detaylar:

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 12:24 Güncelleme 17 Ekim 2023, 12:30
Hastanelere mülakatsız, ikamet şartsız yeni personel alımı! İşte sağlık teknikeri, güvenlik, temizlik ve işçi alımı başvuru şartları

Üniversite hastanelerinde yapılacak olan personel ve işçi alımı başvuruları, internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar, başvurularını kolayca online olarak tamamlayabilirler.

EGM, DSi, MEB, TPAO, TÜBİTAK, belediyelere kamu işçisi alımı başvuru şartları belli oldu! İŞKUR 25.000 TL maaş: İşte kadrolar
EGM, DSi, MEB, TPAO, TÜBİTAK, belediyelere kamu işçisi alımı başvuru şartları belli oldu! İŞKUR 25.000 TL maaş: İşte kadrolar

Hangi Kadrolarda Alım Yapılıyor?

Bu alımlar kapsamında şu kadrolara personel ve işçi alınmaktadır:

  • Büro Personeli
  • Güvenlik Görevlisi
  • Sağlık Teknikeri
  • Hemşire
  • Diğer Sağlık Personeli
  • Röntgen Teknisyeni
  • Temizlik Görevlisi
  • Hastabakıcı

Kimler Başvurabilir?

Personel ve işçi alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak

Alım Yapılacak Üniversite Hastaneleri

Bu alımlar, çeşitli üniversite hastaneleri tarafından gerçekleştirilmektedir. İşte alım yapan üniversite hastaneleri ve alım ilanlarının sayısı:

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 294 personel ve işçi alımı ilanı
  • Dicle Üniversitesi - 34 personel ve işçi alımı ilanı
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - 26 personel ve işçi alımı ilanı
  • Düzce Üniversitesi - 2 personel ve işçi alımı ilanı
  • Yozgat Bozok Üniversitesi - 35 personel ve işçi alımı ilanı
  • İzmir Bakırçay Üniversitesi - 6 personel ve işçi alımı ilanı
  • Bursa Uludağ Üniversitesi - 58 personel ve işçi alımı ilanı
  • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - 19 personel ve işçi alımı ilanı
  • Necmettin Erbakan Üniversitesi - 31 personel ve işçi alımı ilanı
  • Gebze Teknik Üniversitesi - 8 personel ve işçi alımı ilanı
  • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 3 personel ve işçi alımı ilanı

Başvuru Süreci ve İlan Detayları

Üniversite hastanelerindeki personel ve işçi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilgili üniversite hastanelerinin resmi internet siteleri üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuruların nasıl yapılacağı ve gerekli belgeler hakkında bilgi almak için adaylar, ilanlar ve üniversite hastanelerinin resmi duyurularını incelemelidirler.

Başvuruların son tarihi, her bir üniversite hastanesi için farklılık gösterebilir, bu nedenle adaylar son başvuru tarihlerini takip etmelidirler. Ayrıca, başvuru şartları, belgeler ve diğer ayrıntılar da ilanlarda belirtilmektedir.

Her bir ilanın başvuru süreci ve detayları farklılık gösterebileceğinden, adayların ilgili üniversite hastanesinin resmi web sitesini ziyaret ederek en güncel bilgilere ulaşmaları önemlidir.

İş İlanları ve İstihdam Fırsatları

Üniversite hastanelerindeki personel ve işçi alımları, Türkiye genelinde iş arayan birçok kişi için önemli bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Hem işsizlikle mücadelede hem de kamu sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada bu tür alımların büyük önemi bulunmaktadır.

Adaylar, ilanlara başvurularını eksiksiz ve zamanında yaparak, istedikleri kadrolarda çalışma fırsatı elde edebilirler. Özellikle sağlık sektörüne yönelik yapılan bu alımlar, sağlık çalışanlarının ve hastanelerin ihtiyacını karşılamada büyük bir katkı sağlamaktadır.

Hastanede çalışmak isteyenlere müjde!


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
ABD’den İşgalci İsrail’e bir destek daha! 2 bin askere hazır ol emri verildi
Almanya Diyanet’i hedef gösterdi: İmamların oturma izni iptal edilsin! Bild mikrofonu FETÖ’cü Güvercine uzattı: Hocası da İsrail için ağlıyordu
Hayat finans
SON DAKİKA