Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! En az ilkokul mezunu 18-45 yaş arası 14.500 TL maaşla; Hasta karşılama, temizlikçi, kabul-kayıt görevlisi...

Başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok ilde hastanelerde görev alacak personel alımları yapılacak. Başvurular, en az ilkokul mezunu ve 18-45 yaş aralığındaki adaylara açık olacak. Hasta karşılama, temizlik personeli, kabul-kayıt görevlisi gibi birçok pozisyon için iş ilanları yayınlandı. Hastanelerde çalışma isteği olan herkes için bu fırsat, iş arayanlara yeni bir umut ışığı oldu. İlgilenenler, ilanlara başvurarak sağlık sektöründe kariyerlerine başlamak veya devam etmek için önemli bir adım atabilirler. İşte detaylar...