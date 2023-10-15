Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! En az ilkokul mezunu 18-45 yaş arası 14.500 TL maaşla; Hasta karşılama, temizlikçi, kabul-kayıt görevlisi...

Başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok ilde hastanelerde görev alacak personel alımları yapılacak. Başvurular, en az ilkokul mezunu ve 18-45 yaş aralığındaki adaylara açık olacak. Hasta karşılama, temizlik personeli, kabul-kayıt görevlisi gibi birçok pozisyon için iş ilanları yayınlandı. Hastanelerde çalışma isteği olan herkes için bu fırsat, iş arayanlara yeni bir umut ışığı oldu. İlgilenenler, ilanlara başvurarak sağlık sektöründe kariyerlerine başlamak veya devam etmek için önemli bir adım atabilirler. İşte detaylar...
İŞKUR Ekim ve Kasım ayı için yeni iş ilanlarını yayımladı. İş arayanlar, özellikle hastanede çalışmak isteyenler için büyük duyurular yapıldı. Deneyimsiz, deneyimli, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu, en az asgari ücret maaşla personel alımları yapılacak. İl il yeni ilanlar yayınlandı. Başvuru şartları ilana göre değişiyor. Mesleğe ve deneyime göre maaşlar artıyor. Hastane dışında çalışmak isteyenler için de yüzlerce farklı iş ilanı yer alıyor. İşte İŞKUR güncel iş ilanlarının tümü ve hastane personel alım ilanları...
İŞKUR HASTANE PERSONEL ALIM İLANLARI
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni ilanlar yayınlandı.
İlanlara göre hasta kabul- kayıt görevlisi, temizlik personeli, hasta karşılama personeli aranıyor.
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