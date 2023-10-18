18-31 Ekim onlarca hastaneden duyuruldu! En az ilkokul mezunu temizlik görevlisi, şoför ve sekreter alımı ilanları: İşte başvuru şartları

İş Başvurusu ve İş İlanları Özel Güvenlik Görevlisi Eğer güvenlik alanında kariyer yapmayı düşünüyorsanız, özel güvenlik görevlisi pozisyonu tam size göre olabilir. İSTANBUL / EYÜP ilçesinde bulunan bu iş fırsatı, güvenlik alanında bir kariyere başlamak için harika bir fırsat sunuyor. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Sisteme üye girişi yaparak işyeri adını görebilirsiniz. Fizyoterapist Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için fizyoterapist pozisyonu harika bir seçenek olabilir. KARAMAN / KARAMAN MERKEZ ilçesinde bulunan bu pozisyon, ilçe geneli başvuru alıyor. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuru süresi sadece 11 saat kaldı.

Depo Görevlisi (Gıda) Ankara'da kariyer yapmayı düşünüyorsanız, ANKARA / ETİMESGUT ilçesinde bulunan depo görevlisi pozisyonu size uygun olabilir. 2 açık pozisyonla il geneli başvuruları kabul ediyor. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Garson (Servis Elemanı) ANKARA / ETİMESGUT ilçesinde garson pozisyonu için 2 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Garsonluk kariyerinize bu fırsatla başlayabilirsiniz.

Aşçı Yardımcısı ANKARA / ETİMESGUT ilçesinde aşçı yardımcısı pozisyonu için 2 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Aşçılık kariyerinizi bu fırsatla başlatabilirsiniz. Satış Danışmanı / Uzmanı ANTALYA / ALANYA ilçesinde kariyer yapmak isteyenler için satış danışmanı / uzmanı pozisyonu mevcut. 1 açık pozisyonla ilçe geneli başvuruları kabul ediliyor. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Satış konusunda uzmanlaşmak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Bulaşıkçı (Stevard) İSTANBUL / KARTAL ilçesinde bulaşıkçı pozisyonu için 1 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Temizlik konusundaki iş fırsatını kaçırmayın.

Temizlik Görevlisi İSTANBUL / ESENYURT ilçesinde temizlik görevlisi pozisyonu için 1 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Temizlik alanında kariyer yapmak istiyorsanız, bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Sıhhi Tesisatçı SAMSUN / SAMSUN MERKEZ ilçesinde sıhhi tesisatçı pozisyonu için 1 açık pozisyon mevcut. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Tesisatçılık kariyerine bu fırsatla başlayabilirsiniz. Elektrik Teknikeri SAMSUN / SAMSUN MERKEZ ilçesinde elektrik teknikeri pozisyonu için 1 açık pozisyon mevcut. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Elektrik konusundaki uzmanlığınızı bu iş fırsatıyla geliştirebilirsiniz.