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18-31 Ekim onlarca hastaneden duyuruldu! En az ilkokul mezunu temizlik görevlisi, şoför ve sekreter alımı ilanları: İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan yeni iş ilanları, birçok kişi için istihdam fırsatları sunuyor. İŞKUR'un duyurduğu ilanlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve sekreterlik gibi pozisyonlar için hastanelerde çalışmak üzere personel alımları yapılacağı bildiriliyor. Başvuru yapmayı düşünenler, hangi şartların arandığını merak ediyor. İŞKUR'un sunduğu bu iş fırsatları, birçok kişinin iş bulma sürecine destek olmaktadır ve iş arayanlar için önemli bir kaynak haline geliyor. İşte temizlik görevlisi, şoför ve sekreter alımı ilanları: İşte başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 12:19 Güncelleme 18 Ekim 2023, 12:19
18-31 Ekim onlarca hastaneden duyuruldu! En az ilkokul mezunu temizlik görevlisi, şoför ve sekreter alımı ilanları: İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından sunulan bu iş ilanları, iş arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. Detaylı bilgilere İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İş arayanlar için bu ilanlar, yeni bir işe adım atma veya kariyerlerini değiştirme fırsatı sunabilir. Bu kadrolar için başvurular İŞKUR e-şube üzerinden yapılabileceği gibi, bazı ilanlar için firma ile iletişime geçilmesi gerekebilir. İşte hastane personel alımı şartları....

İşte İŞKUR'un yeni ilanlarına dair detaylar:

Başvuru Şartları

Personel alımları, alınacak kadroya ve çalışılacak hastaneye göre değişen özel şartlarla birlikte genel olarak aşağıdaki kriterlere tabi tutulacaktır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak - İŞKUR'a kayıtlı olmak - 18 yaşından büyük olmak - Sağlık sorunu nedeniyle hastane ortamında çalışmaya engel olmamak - Sürekli çalışabilecek durumda olmak - Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Özel şartlar haricinde yukarıda belirtilen genel şartları sağlayan bireyler başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci ve daha fazla bilgi için İŞKUR'un resmi internet sitesi ve e-şube platformunu takip edebilirsiniz.

Alım Yapılacak Kadrolar

İŞKUR tarafından yayınlanan yeni ilanlarla yüzlerce kişinin hastanelerde işe alınması hedeflenmektedir. Bu alımlar için İŞKUR'un e-şube üzerindeki iş ilanları kısmına başvurabilirsiniz. İlanlarda yer alan bazı kadrolar şunlardır:

- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) - Fizyoterapist - Depo Görevlisi (Gıda) - Garson (Servis Elemanı) - Aşçı Yardımcısı - Satış Danışmanı / Uzmanı - Bulaşıkçı (Stevard) - Temizlik Görevlisi - Sıhhi Tesisatçı - Elektrik Teknikeri - Klinik Destek Elemanı (Hastane) - Temizlik Görevlisi - Aşçı Yardımcısı - Bulaşıkçı (Stevard)

İş Başvurusu ve İş İlanları

Özel Güvenlik Görevlisi

Eğer güvenlik alanında kariyer yapmayı düşünüyorsanız, özel güvenlik görevlisi pozisyonu tam size göre olabilir. İSTANBUL / EYÜP ilçesinde bulunan bu iş fırsatı, güvenlik alanında bir kariyere başlamak için harika bir fırsat sunuyor. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Sisteme üye girişi yaparak işyeri adını görebilirsiniz.

Fizyoterapist

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için fizyoterapist pozisyonu harika bir seçenek olabilir. KARAMAN / KARAMAN MERKEZ ilçesinde bulunan bu pozisyon, ilçe geneli başvuru alıyor. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuru süresi sadece 11 saat kaldı.

Depo Görevlisi (Gıda)

Ankara'da kariyer yapmayı düşünüyorsanız, ANKARA / ETİMESGUT ilçesinde bulunan depo görevlisi pozisyonu size uygun olabilir. 2 açık pozisyonla il geneli başvuruları kabul ediyor. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı.

Garson (Servis Elemanı)

ANKARA / ETİMESGUT ilçesinde garson pozisyonu için 2 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Garsonluk kariyerinize bu fırsatla başlayabilirsiniz.

Aşçı Yardımcısı

ANKARA / ETİMESGUT ilçesinde aşçı yardımcısı pozisyonu için 2 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Aşçılık kariyerinizi bu fırsatla başlatabilirsiniz.

Satış Danışmanı / Uzmanı

ANTALYA / ALANYA ilçesinde kariyer yapmak isteyenler için satış danışmanı / uzmanı pozisyonu mevcut. 1 açık pozisyonla ilçe geneli başvuruları kabul ediliyor. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Satış konusunda uzmanlaşmak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Bulaşıkçı (Stevard)

İSTANBUL / KARTAL ilçesinde bulaşıkçı pozisyonu için 1 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Temizlik konusundaki iş fırsatını kaçırmayın.

Temizlik Görevlisi

İSTANBUL / ESENYURT ilçesinde temizlik görevlisi pozisyonu için 1 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Temizlik alanında kariyer yapmak istiyorsanız, bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Sıhhi Tesisatçı

SAMSUN / SAMSUN MERKEZ ilçesinde sıhhi tesisatçı pozisyonu için 1 açık pozisyon mevcut. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Tesisatçılık kariyerine bu fırsatla başlayabilirsiniz.

Elektrik Teknikeri

SAMSUN / SAMSUN MERKEZ ilçesinde elektrik teknikeri pozisyonu için 1 açık pozisyon mevcut. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Elektrik konusundaki uzmanlığınızı bu iş fırsatıyla geliştirebilirsiniz.

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

KOCAELİ / BAŞİSKELE ilçesinde klinik destek elemanı pozisyonu için 3 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Sağlık sektöründe kariyer yapmak istiyorsanız, bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Temizlik Görevlisi

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ ilçesinde temizlik görevlisi pozisyonu için 2 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Temizlik alanında kariyer yapmak istiyorsanız, bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Aşçı Yardımcısı

MANİSA / ŞEHZADELER ilçesinde aşçı yardımcısı pozisyonu için 4 açık pozisyon mevcut. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı. Aşçılık kariyerinizi bu fırsatla başlatabilirsiniz.

Bulaşıkçı (Stevard)

MANİSA / ŞEHZADELER ilçesinde bulaşıkçı pozisyonu için 4 açık pozisyon bulunmaktadır. İşyeri adını görmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir. Başvuru son tarihi 17.10.2023 ve başvuruya sadece 11 saat kaldı.

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Hastanelere mülakatsız, ikamet şartsız yeni personel alımı! İşte sağlık teknikeri, güvenlik, temizlik ve işçi alımı başvuru şartları
Hastanelere mülakatsız, ikamet şartsız yeni personel alımı! İşte sağlık teknikeri, güvenlik, temizlik ve işçi alımı başvuru şartları


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