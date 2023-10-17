KPSS ile 1500 Denetmen alınacak! 1500 Denetmen alımı başvuru ne zaman, şartları neler? 2023 Denetmen ne iş yapar, maaşı ne kadar?

''1500 Denetmen alımı başvuru ne zaman, şartları neler? 2023 Denetmen nedir, ne iş yapar, maaşı ne kadar?'' soruları Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın son dakika açıklamaları sonrası sıkça araştırılır oldu. İşte 1500 Denetmen alımı hakkında bilgiler...
''1500 Denetmen alımı başvuru ne zaman, şartları neler? 2023 Denetmen nedir, ne iş yapar, maaşı ne kadar?'' soruları Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın son dakika açıklamaları sonrası sıkça araştırılır oldu. İşte 1500 Denetmen alımı hakkında bilgiler...
TİCARET BAKANLIĞI 1500 DENETMEN ALIM İLANI
Son dakika... Ticaret Bakanlığı KPSS ile 1500 Denetmen alacak. Duyuru Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bolat A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. ''KPSS ile 1500 denetmen alıp piyasayı denetleyeceğiz.'' dedi.
Ancek henüz başvuru tarihi ve şartları açıklanmadı. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe haberimizde gelişmelere yer verilecektir.
DENETÇİ NE İŞ YAPAR?
Denetçiler, farklı alanlarda faaliyet gösteren kamu ya da özel kurumları denetler. Bu nedenle de çalıştıkları alan ile ilgili yasal mevzuatı iyi bilmeleri gerekir. Genel olarak denetçilerin sorumlulukları ve görevleri şöyle sıralanır;
🔴Yasal mevzuat ile kurum içerisinde konulan kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmek,
🔴Denetleme programlarını hazırlamak,
🔴İşlerin daha verimli yönetilmesini sağlamak,
🔴Uzmanlık alanına göre teknik veri, belge, malzeme ve bilgileri kontrol etmek,
🔴Denetleme sonrasında raporlama yapmak ve gerekli birimlere raporları iletmek.
DENETÇİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL 2023?
Denetçi olarak çalışan kişinin maaşı deneyim süresi, firma, yapılan işin kapsamı gibi birçok kritere göre değişmektedir. Denetçi maaşı 2023 verilerine göre ortalama 30.100 TL civarındadır.