KPSS ile 1500 Denetmen alınacak! 1500 Denetmen alımı başvuru ne zaman, şartları neler? 2023 Denetmen ne iş yapar, maaşı ne kadar?

'' 1500 Denetmen alımı başvuru ne zaman, şartları neler? 2023 Denetmen nedir, ne iş yapar, maaşı ne kadar?'' soruları Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın son dakika açıklamaları sonrası sıkça araştırılır oldu. İşte 1500 Denetmen alımı hakkında bilgiler...

DENETÇİ NE İŞ YAPAR?

Denetçiler, farklı alanlarda faaliyet gösteren kamu ya da özel kurumları denetler. Bu nedenle de çalıştıkları alan ile ilgili yasal mevzuatı iyi bilmeleri gerekir. Genel olarak denetçilerin sorumlulukları ve görevleri şöyle sıralanır;

🔴Yasal mevzuat ile kurum içerisinde konulan kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmek,

🔴Denetleme programlarını hazırlamak,

🔴İşlerin daha verimli yönetilmesini sağlamak,

🔴Uzmanlık alanına göre teknik veri, belge, malzeme ve bilgileri kontrol etmek,

🔴Denetleme sonrasında raporlama yapmak ve gerekli birimlere raporları iletmek.