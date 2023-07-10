MEB İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2023 KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI MEBBİS: personel.meb.gov.tr! İl içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

İl içi tayin atama tarihleri belli oldu. MEB'in il içi atama kılavuuzunu yayınlamasıyla birlikte takvim de belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyenler internet arama motorlarında 'İl içi yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MEB il içi atama takvimi 2023 kılavuzu ve başvuru ekranı MEBBİS: personel.meb.gov.tr.
MEB İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2023
MEB il içi atama başvuruları 13 Temmuz 2023 itibarıyla alınacak, 17 Temmuz'da sona erecek. Sonuçlar ise 20 Temmuz'da açıklanacak.
MEB İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru 1. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
👉MEB İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI MEBBİS
2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
3. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.