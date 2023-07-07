KPSS şartı yok! En az 22.450 TL maaşla! Şehir hastanelerine personel alımı başladı! İşte İŞKUR üzerinden alım yapılacak şehir hastaneleri…

Şehir hastaneleri, sağlık sektöründe son dönemde gerçekleştirilen en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Şehir hastanelerinin geniş hasta kapasitesi, büyük bir sağlık personeli ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle, şehir hastanelerinde çalışmak isteyenlerin belirli şartları karşılamaları gerekiyor.