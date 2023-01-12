JGK 60 KPSS PUAN ILE MEMUR ALIMI 2023! JGK Astsubay alımı şartları neler, nasıl başvuru yapılır? KILAVUZ ve KADROLAR...

Jandarma Genel Komutanlığına (JGK) toplam 1.680 Astsubay alım ilanı yayımladı. En az 60 KPSS puan ile başvuru yapılabilecek. Başvurular hakkında tüm detayların yer aldığı kılavuz da paylaşıldı. Peki JGK Astsubay alımı şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
JGK ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 15 Ocak 2023 günü saat 23:59'a kadar yapabilecek.
Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik (Jandarma branşı tüm lisans ve ön lisans mezuniyetlerini kapsamaktadır.) Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,
ç. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2021-2022 yılında yapılan KPSS'den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak,