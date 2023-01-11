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Haberler Ekonomi ZAMLI Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hava, kara, deniz...

ZAMLI Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hava, kara, deniz...

Ocak 2023 memur emekli zammıyla birlikte Astsubay ve Uzman çavuş maaşı gündeme geldi. Yeni yılda Kara, Hava, Deniz, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı'nda görev alan astsubaylar ve uzman çavuşlar ne kadar, kaç TL maaş alacak merak konusu oldu. İşte En yüksek, en düşük zamlı yeni 2023 jandarma Astsubay, Uzman çavuş maaşları...

11.01.2023 13:20 - Son Güncelleme: 11.01.2023 13:20
ZAMLI Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hava, kara, deniz...

2023'te jandarma Astsubay ve Uzman Çavuşlar ne kadar maaş alacak sorusu sıklıkla araştırılır oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı olarak istihdam edilen Astsubay ve Uzman Çavuşların maaşları 2023 Ocak memur zammı ile birlikte güncellendi. Peki 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

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ZAMLI Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hava, kara, deniz...

EN YÜKSEK, EN DÜŞÜK ASTSUBAY MAAŞI NE KADARİ KAÇ TL OLDU?

Son dakika... Astsubayların 2023 yılının Ocak ayından itibaren aldığı maaşlar 14 bin TL ila 26 bin TL civarındadır.

ZAMLI Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hava, kara, deniz...

JANDARMA ASTSUBAY MAAŞI 2023

Temmuz zamlarından önce 10 bin 590 TL olan Jandarma Astsubay maaşları da memur zamlarından etkilendi. Ocak zammından sonra Jandarma Astsubaylar 14.043 TL maaş almaktadırlar.

Görev yerlerindeki farklılıklar maaşta da artış veya azalışa etki etmektedir.

ZAMLI Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hava, kara, deniz...

HAVA ASTSUBAY MAAŞI 2023

Hava Astsubayı olmak için Askeri Meslek Yüksekokullarından mezun olmak gerekiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na girmek diğer askeri birimlere göre çok daha zordur. Ancak kazanırsanız maaşınız daha yüksek olur, ek göstergeleriniz de buna paralel olarak artar.

2022 Yılında 10.830 TL olan Hava Astsubay maaşı, 2023 yılında 14.000 TL'ye yükseldi.

ZAMLI Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hava, kara, deniz...

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ MAAŞLARI

2023 yılı itibariyle astsubay kıdemli başçavuş maaşları, astsubaylar arasında en merak ettiği konulardandır. Meslekte uzun yıllar boyunca ülkelerine hizmet vererek bu rütbeye yükselmiş olmaktadır. Bu yüzden meslekte geçirdikleri süre bakımından askeri personelin aldığı maaşlarda da değişiklik görülebilmektedir.

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