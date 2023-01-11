ZAMLI Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hava, kara, deniz...

2023'te jandarma Astsubay ve Uzman Çavuşlar ne kadar maaş alacak sorusu sıklıkla araştırılır oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı olarak istihdam edilen Astsubay ve Uzman Çavuşların maaşları 2023 Ocak memur zammı ile birlikte güncellendi. Peki 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu?