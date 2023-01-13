İstanbul Kent Üniversitesi 12 öğretim-araştırma görevlisi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim araştırma görevlilerinin hangi branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Kent Üniversitesi öğretim araştırma görevlisi alım ilanı için bilgiler

Profesör kadrosuna başvuracakların, başlıca araştırma eserini belirttikleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık-sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD'yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



Doçent kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık-sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD'yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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