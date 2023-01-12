2023 EKPSS branş bazında sıralama belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Engelli memur kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından engelli memur alımı gerçekleştirebilmek için tercihler 13 Ocak tarihine kadar alınacak. Tercih bildiriminde bulunan binlerce adayın sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM'den müjdeli haber bekleyen adaylar, internet üzerinden sonuç bilgilerini araştırmaya başladılar. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 EKPSS branş bazında sıralama belli oldu mu? Engelli memur kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.
Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.
Tercih işlemleri 13 Ocak saat 23.59'da sona erecek.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şubat ayının ikinci haftasında atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor.