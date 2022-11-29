Manisa Celal Bayar Üniversitesi 25 kadroya akademik personel alımı yapacak!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 kadro için akademik personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) AİT İLAN

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.



SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi : 29.11.2022

Son Başvuru Tarihi : 13.12.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 16.12.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 23.12.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 28.12.2022

** "Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonuçları" yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

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