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    • Memur
    • 29.11.2022 09:54
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    • 29.11.2022 09:54
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    Manisa Celal Bayar Üniversitesi 25 kadroya akademik personel alımı yapacak!

    İnternet üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 25 kadro için yayınladığı akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    Celal Bayar Üniversitesi 25 akademik personel alıyor!

    Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 kadro için akademik personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:

    A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) AİT İLAN
    Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

    SINAV TAKVİMİ
    İlan Yayım Tarihi : 29.11.2022
    Son Başvuru Tarihi : 13.12.2022
    Ön Değerlendirme Tarihi: 16.12.2022
    Giriş Sınavı Tarihi : 23.12.2022
    Sonuç Açıklama Tarihi : 28.12.2022
    ** "Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sonuçları" yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memur Manisa Celal Bayar Üniversitesi 25 kadroya akademik personel alımı yapacak!
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