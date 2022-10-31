Haliç Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 49 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

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