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    • Memur
    • 31.10.2022 10:17
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    • 31.10.2022 10:17
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    Haliç Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Haliç Üniversitesi 49 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Haliç Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak

    Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 49 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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