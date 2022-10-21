Atılım Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler

a) Öğretim Üyeleri İçin:

Aranılan Belgeler:

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Resimli öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)



Aranılan Nitelikler:

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili

bir puan almış olmak.

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

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