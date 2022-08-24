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    • Memur
    • 24.08.2022 10:03
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    • 24.08.2022 10:03
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    İŞKUR 24 Ağustos KPSS şartsız en az 6.600 TL maaşlı personel ve memur alımı! İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı

    İş arayanlar iş ilanlarına başvururken bir yandan da İŞKUR'dan gelen haberleri heyecanla takip ediyor. Bu hususta İŞKUR'un bir müjdesi var. Son güncellemeye göre İŞKUR koşul belirtmeden en az 6.600 TL maaşlı çalışan alımı yapacak. Bu alımların bazılarında KPSS'den 50 puan istenirken bazılarında ise bu not istenmiyor. İş arayanlar iş ilanlarına başvururken bir yandan da İŞKUR'dan gelen haberleri heyecanla takip ediyor. İşte İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı

    takvim.com.tr
    İŞKUR 24 Ağustos KPSS şartsız en az 6.600 TL maaşlı personel ve memur alımı

    İŞKUR'un yayınladığı koşulsuz en az 6.600 TL maaşlı personel alımı ilanlarına ulaşmak ise çok kolay. İŞKUR'un resmi sitesine girerek oradaki linkten bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR koşulsuz 6 bin 600 TL maaşlı personel alımına dayanan ilanlara nasıl müracaatta bulunabiliriz? İşte bu soruya dair merak edilenler!

    İŞKUR'un Yayınladığı İlanlara Nasıl Başvurulur?

    İş arayan insanlar gözlerini İŞKUR'un yayınladığı 6.600 TL maaşlı personel ve memur alımı ilanlarına çevirdi. Bu ilanların bazılarından KPSS'den en az 50 puan isterken birtakım kurumlar ise bu koşulu koşmuyor. Bu halde başvurmak amacıyla makul olanlar bu ilanlara nasıl başvurabileceğini araştırıyor. Bu ilanlara başvurmak ise çok kolay! İlk evvel İŞKUR'a üye olmalı ve üyelik kaydını tamamıyla doldurmalısınız. Sonrasında ise hangi alanda çalışmak istiyorsanız o alana yönelik verileri kusursuz doldurmanız gerekiyor.

    Sonrasında daha evvelki iş tecrübelerinizi, becerilerinizi ve iş yerinizdeki unvanınızı eklemeniz size yarar sağlayacaktır. Ve işe başvurduğunuzda o kurumun yetkilileri sizi değerlendirecek makul gördüğü takdirde sizlere ulaşacaktır.

        İŞKUR İlan Ekranı

        Bu ilanlara erişmek amacıyla İŞKUR'un sayfasına girmek yeterlidir. Ardından bu ilanlar arasından size makul işi bulduğunuzda başvurmanız gerekir. Bu başvuruyu yapmadan evvel şahsi verilerinizi kusursuz ve doğru doldurmanız size işe alım esnasında büyük bir üstünlük sağlayacaktır. Bu veriler kısaca çalıştığınız pozisyon, daha evvel çalıştığınız firmalar ve iş unvanınız, becerilerinizdir. Bu verileri doldurduğunuz taktirde işe alım esnasında birkaç vatandaşın önüne geçebilirsiniz.

        İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 22.08.2022
        İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ A.Ş.) 22.08.2022
        İstanbul Metro A.Ş. (Metro İstanbul) 30.08.2022
        İstanbul Bakırköy Personel Hizmetleri Ltd. Şti. (BAKPER) 11.09.2022
        İstanbul Bakırköy Personel Hizmetleri Ltd. Şti. (BAKPER) 10.09.2022
        Bursa Kesbeltaş Kestel Bel.Ek.Bes.San.Düğ.Sln.İşl.Tic.A.Ş. 20.08.2022
        Niğde Bor Belediyesi Personel Ltd. Şti. 22.08.2022
        İstanbul Küçükçekmece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 22.08.2022
        İzmir T.C.M.B. A.Ş. Naim Talu Eğitim Seminer ve Dinlenme Sitesi Engelli Alım İlanı 15.09.2022
        Erzurum Köprüköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 23.08.2022
        Balıkesir Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 21.08.2022


        Yeniçağa Belediyesi Personel Ltd.Şti.20.08.2022
        Bolu Yeniçağa Belediyesi Personel Ltd.Şti.20.08.2022
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 20.08.2022
        İstanbul Metro A.Ş. (Metro İstanbul) 30.08.2022 (1)
        İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd. Şti. 20.08.2022
        Bursa Büyükorhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 22.08.2022
        Adıyaman Kahta Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 23.08.2022
        İzmir İztarım Eğitim Kurumları Dan. Tarımsal Üretim San. Tic. A.Ş. 21.08.2022
        Bursa Harmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 24.08.2022
        Kocaeli Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji G Ida Turizm San. Ve Tic. A. Şti. 21.08.2022
        Manisa Gölmar Mad. İnş. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti. 24.08.2022
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş (İSPER AŞ.) 20.08.2022
        Bartın Amasra SYDV 24.08.2022
        İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. 22.08.2022
        Balıkesir Bigadiç Sosyal Yard. ve Dayanışma Vakfı 22.08.2022
        İstanbul Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 23.08.2022
        Kahramanmaraş Pazarcık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 23.08.2022
        Kars Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 23.08.2022 (1)
        Kars Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 23.08.2022 (2)


            Antalya Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 26.08.2022
            Balıkesir Dursunbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 22.08.2022
            İzmir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. Naim Talu Eğitim Seminer ve Dinlenme Sitesi 31.08.2022
            Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turz. ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 22.08.2022
            Kars Kağızman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 22.08.2022
            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 20.08.2022 (1)
            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 22.08.2022
            İstanbul İsttelkom Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 10.09.2022
            İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizm. Tic. San. A.Ş. 20.08.2022
            Isparta Sütçüler SYDV Personel Alımı 23.08.2022
            Tunceli Çemişgezek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 24.08.2022
            Düzce Kaynaşlı SYDV 31.08.2022
            Gaziantep Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 22.08.2022
            Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken A.Ş 18.09.2022
            Kırklareli İnece Belediyesi Personel Limited Şirketi 21.08.2022
            Afyonkarahisar İSJET Jeotermal Sanayi Ticaret A.Ş. 24.08.2022
            Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 22.08.2020 (1)
            Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 20.08.2022
            Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 22.08.2022 (2)
            Kırşehir Kaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 22.08.2022
            Burdur Kızılkaya Belediyesi Petrol Tar. Hay. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 24.08.2022
            Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turz. ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 25.08.2022
            Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 20.08.2022 (1)
            İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. 23.08.2022
            Yalova SYDV 24.08.2022
            Kocaeli Bekaş Bilişim Bayındırlık İnş. Öz. Sağ. Eğt. Enerji Gıd. Tur. San. ve Tic.A.Ş. 22.08.2022
            Samsun Kavak Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 24.08.2022
            Yalova Teşvikiye Belediyesi Personel Ltd. Şti 22.08.2022
            Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 23.08.2022
            Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 25.08.2022
            Konya Karatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 23.08.2022
            Samsun Terme İmar İnşaat San. Ltd. Şti. 22.08.2022
            İstanbul Adalar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 23.08.2022
            Afyonkarahisar Işıklar Tem. ve Taş. Pet. Epet Ürün Tem. İnş. Gıda LTD. ŞTİ. 26.08.2022
            İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 21.08.2022
            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 21.08.2022
            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 20.08.2022 (2)
            Denizli Merkezefendi Temizlik Ulaşım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21.08.2022
            Kahramanmaraş Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 24.08.2022
            Tekirdağ Saraykent Turizm Personel Hizm. Tic.Ltd.Şti. 27.08.2022

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            Haberler Memur İŞKUR 24 Ağustos KPSS şartsız en az 6.600 TL maaşlı personel ve memur alımı! İŞKUR personel ve memur alım ilanları sorgulama ekranı
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