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    • Memur
    • 05.08.2022 15:52
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    • 05.08.2022 15:52
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    TED Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan TED Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    TED Üniversitesi 6 öğretim görevlisi alacak

    TED Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte TED Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı için bilgiler
    Genel Şartlar:
    1. 657 sayılı Kanun'un 48 inci Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.
    2. Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında Lisans Mezuniyeti Notunun Hesaplanmasında Kullanılacak 4'lük ve 5'lik Not Sistemlerinin 100'lük Not Sistemine Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla Belirlenir. Diğer Not Sistemlerinin 100'lük Not Sistemine Eşdeğerliğine Yükseköğretim Kurumlarının Senatoları Karar Verir.
    3. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.
    4. İlan Edilen Kadrolara Müracaat Edecek Erkek Adayların Askerlik Yönünden Mahkeme veya Bakaya Durumunda Olmamaları Gerekmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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