99. Özel Güvenlik sınavı saat kaçta başlayacak? Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı'na başvuru yapan adaylar sınava hazırlıklarını tamamladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim ile birlikte, sınav detayları ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 99. Özel Güvenlik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 99.Temel Eğitim ve 75.Yenileme Eğitim Sınavı tarihi!
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitim sınavı 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü uygulanacak.
ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022 NASIL ALINIR?
ÖGG sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanıyor.