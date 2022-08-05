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    • Memur
    • 05.08.2022 17:26
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    • 05.08.2022 17:26
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    ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 99. Özel Güvenlik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 99.Temel Eğitim ve 75.Yenileme Eğitim Sınavı tarihi!

    ÖGG sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. 99. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini araştırmaya başladı. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 99. Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 99. Dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

    99. Özel Güvenlik sınavı saat kaçta başlayacak? Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitimi Sınavı'na başvuru yapan adaylar sınava hazırlıklarını tamamladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim ile birlikte, sınav detayları ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 99. Özel Güvenlik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 99.Temel Eğitim ve 75.Yenileme Eğitim Sınavı tarihi!

    ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

    Özel Güvenlik 99. Temel Eğitim ve 75. Yenileme Eğitim sınavı 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü uygulanacak.

    ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022 NASIL ALINIR?

    ÖGG sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanıyor.

        ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

        Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

        - Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

        - Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

        - Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
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        Haberler Memur ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 99. Özel Güvenlik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 99.Temel Eğitim ve 75.Yenileme Eğitim Sınavı tarihi!
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