MSÜ astsubay kaç kişi alınacak? MSÜ kontenjanları nasıl? Personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları

MSÜ astsubay kaç kişi alınacak? MSÜ kontenjanları nasıl? Soruları arama motorlarında araştırılıyor. Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı. İşte detaylar!
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde adayların erişimine açıldı.
MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;
a. Aday Çağrı İşlemleri 12-21 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 21 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.