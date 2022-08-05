PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? PMYO 2022 fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatlar ne zaman yapılacak? Soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Temmuz'da başlayan PMYO başvurularının tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, "PMYO mülakatları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar!
2022 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 PMYO başvuruları, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilecek.
PMYO BOY SINIRI NEDİR?
Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak şartı aranıyor.
2022 PMYO TABAN PUANI
ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.
Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.