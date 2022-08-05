İŞKUR’dan 81 ilde TYP müjdesi! 7 alanda 10.000 üzeri MEB TYP işçi alımı yapacak! KPSS sınav, puan, mülakat şartı yok! En az 6.000 TL garanti: Bekçi, temizlikçi, güvenlik...

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullara personel alımı yapıyor. Güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik alanında yapılacak personel alımına ilişkin detaylar başvuru yapmayı düşünenler tarafından her sene yoğun olarak araştırılıyor. Başvurular ise İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılıyor. Peki, İŞKUR TYP okul başvurusu nasıl yapılır? Hangi illere alım yapılıyor? İşte merak edilen ilanlara dair detaylar!