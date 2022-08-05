İŞKUR'dan 81 ilde TYP müjdesi! 7 alanda 10.000 üzeri MEB TYP işçi alımı yapacak! KPSS sınav, puan, mülakat şartı yok! En az 6.000 TL garanti: Bekçi, temizlikçi, güvenlik...
Hemen hemen her sene Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki bazı kadrolara İŞKUR TYP kapsamında personel alımı yapılıyor. Güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik görevlisi gibi alanlara yapılacak olan alımlara ilişkin detaylı bilgi adaylar tarafından merak ediliyor. Okulların açılmasına kısa süre kala vatandaşlar TYP alımlarına ilişik MEB tarafından son dakika açıklama gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP okul başvurusu nasıl yapılır? 2022 bu sene hangi illere alım yapılıyor? İşte merak edilenler!
İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullara personel alımı yapıyor. Güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik alanında yapılacak personel alımına ilişkin detaylar başvuru yapmayı düşünenler tarafından her sene yoğun olarak araştırılıyor. Başvurular ise İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılıyor. Peki, İŞKUR TYP okul başvurusu nasıl yapılır? Hangi illere alım yapılıyor? İşte merak edilen ilanlara dair detaylar!
TYP'DE YENİ DÖNEM
Bugüne kadar 2 milyona yakın vatandaşın yararlandığı okul güvenliği, çevre düzenlemesi, bakım onarım, ağaçlandırma, park düzenlemesi işlerini içeren toplum yararına programlar (TYP) yeniden düzenlendi. Türkiye İş Kurumu, afet, salgın, mücbir hallerde ve sosyal kriz durumlarında kamu hizmetlerini desteklemek için toplum yararına programlar düzenleyebilecek.
İŞSİZ OLMA KOŞULU DEĞİŞTİRİLDİ
İŞKUR, toplum yararına programların yürütülmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yönetmelikte programın amacı "Afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir haller, sosyal kriz durumlarında kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık, disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanmasını tesis etmek" olarak düzenlendi.