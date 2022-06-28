



Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar başvurularına ait durumunu;E-devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığı altında yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.