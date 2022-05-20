Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? Polis şark tayinleri için tarih açıklandı mı? EGM polis tayin listesi nasıl öğrenilir?

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Binlerce polis memuru ve ailesinin heyecanla araştırdığı polis tayinleri konusunda gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Tayin bekleyenler ve belirli nedenlerden dolayı atama istemeyerek dilekçe veren polis memurları sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, EGM polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 polis şark tayinleri için tarih açıklandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
POLİS TAYİNLERİ 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis tayinleri, her yıl Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. 2022 polis tayinleri için tarih kesin olarak bilinmese de, Haziran ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.
POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.
Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.