Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü işçi alımı yapacak

Atatürk Orman Çiftliği tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçinin, beden işçisi olarak görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Atatürk Orman Çiftliği beden işçisi alım ilanı için bilgiler

- KPSS' ye girmiş olmak

- Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

- Askerlik ile ilişiği bulunmamak, (erkek adaylar için),

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya mamullük aylığı almamak,

- Yükseköğretim Ön Lisans mezunu olmak,

- Sınavı kazanan adayın; Bulaşıcı bir hastalığı ve ağır işlerde çalışmasına engel teşkil edecek hastalığının bulunmadığını belgelemesi. (Görme kusuru, ortopedik rahatsızlık, bel fıtığı, hepatit, solunum yolu hastalığı kronik şeker, deri hastalığı egzama vb. rahatsızlıklara ilişkin iş yeri hekiminin isteyeceği tahlil ve tetkiklerin aday tarafından yaptırılarak işyeri hekimi değerlendirme sonucu düzenlenecek sağlık belgesi.)

- Kurumumuzda yapılacak mülakat sınavı sonrasında Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde beden gücüyle çalıştırılacağından ağır işlerde de çalışabilir olması gerekmektedir.

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