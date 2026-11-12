Özge Ulusoy Güney Kore'de aç kaldı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde en büyük hayallerinden biri olduğunu belirttiği Güney Kore seyahatini gerçekleştiren ve Seul sokaklarında Hanbok giyip sokak lezzetlerini tattığı renkli karelerle gündem olan Ulusoy, bu kez tatilin perde arkasını anlattı.