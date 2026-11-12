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Özge Ulusoy hayalini kurduğu tatilde aç kaldı! Güney Kore itirafı şaşırttı

Ünlü model Özge Ulusoy, uzun zamandır hayalini kurduğu Güney Kore seyahatinden döndü. Seul sokaklarında verdiği renkli pozlarla dikkat çeken Ulusoy, tatilinin bilinmeyen yönünü anlattı. Kore mutfağıyla ilgili yaptığı samimi itiraf ise şaşırttı.

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Özge Ulusoy hayalini kurduğu tatilde aç kaldı! Güney Kore itirafı şaşırttı

Ünlü manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Yakın bir arkadaşıyla ortak doğum günü kutlaması yaptıklarını söyleyen güzel manken, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Özge Ulusoy Güney Kore'de aç kaldı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Özge Ulusoy Güney Kore'de aç kaldı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde en büyük hayallerinden biri olduğunu belirttiği Güney Kore seyahatini gerçekleştiren ve Seul sokaklarında Hanbok giyip sokak lezzetlerini tattığı renkli karelerle gündem olan Ulusoy, bu kez tatilin perde arkasını anlattı.

Özge Ulusoy hayalini kurduğu tatilde aç kaldı! Güney Kore itirafı şaşırttı-3

MUTFAĞA ALIŞMAKTA ZORLANDI

Seul'ün ışıltılı caddelerinde meşhur Kore atıştırmalıklarını denerken oldukça keyifli görünen ünlü model, aslında Kore mutfağına alışmakta bir hayli zorlandığını itiraf etti.

Özge Ulusoy hayalini kurduğu tatilde aç kaldı! Güney Kore itirafı şaşırttı-4

"DAMAK TADIMIZA HİTAP ETMİYOR"

Ülkeyi çok beğendiğini vurgulayan Ulusoy, yaşadığı yemek krizini şu sözlerle dile getirdi:

"Çok güzel geçti, kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Fakat yemekte çok zorlandım ve açıkçası Kore'de aç kaldık. Yemek zevkleri pek bizim mutfağımıza ve damak tadımıza hitap etmiyor."

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