Zirvedeki 3 isim milyarları devirdi: Dünyanın en zengin müzisyenleri listesinde büyük sürpriz!
Forbes'un güncel verilerine göre dünyanın en zengin üç müzisyeni açıklandı. Zirvede yer alan milyarder sanatçı liderliğini korurken, onu hemen arkasından takip eden iki isim servetleriyle dengeleri değiştirdi. Net servetini yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak belirlediği Paul McCartney, milyarderler arasına katıldı.
Müzik dünyasında elde edilen küresel başarılar kadar devasa kazançlar da dikkat çekiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre sektörün en yüksek net servetine sahip iüçüncü isimle milyarderler kulübünün üst sıraları yeniden şekillendi.
ZİRVEDEKİ ÜÇ DEV İSİM
Açıklanan listede 2,8 milyar dolarlık servetiyle rap ikonu ve girişimci Jay-Z birinci sırada yer alıyor. Jay-Z'nin ardından pop müziğin dünyaca ünlü ismi Taylor Swift 2 milyar dolarlık servetiyle ikinci basamakta bulunuyor.
Listenin üçüncü sırasında ise 1,4 milyar dolarlık net servetiyle milyarderler arasına katılan The Beatles efsanesi Paul McCartney geliyor.
SERVETLERİN ARKASINDAKİ YATIRIMLAR
Listeye üçüncü sıradan giren McCartney'nin servetinin büyük kısmı kataloglarına, hukuki girişimlerine, turnelerine ve sanat koleksiyonuna dayanıyor.
Kazancın en büyük bölümü ise ünlü ismin 1969'da kurduğu ve kendi kataloğunun yanı sıra diğer sanatçıların telif haklarını yöneten yayıncılık şirketinden sağlanıyor.
Müzisyenin Buddy Holly gibi isimlerin ve Broadway bestelerinin telif haklarını satın alması servetine katkı sunarken, The Beatles şarkı yazarlığı payı da kendisine yılda 10 milyon dolar kazandırmayı sürdürüyor.