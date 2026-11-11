Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş'ın bestecisinden acı haber! Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin vefat etti
"Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş", "Zalimden de Zalim", "Dert Kitabı" ve "Diyemedim" gibi unutulmaz eserlerin sahibi usta sanatçı Cengiz Tekin 71 yaşında hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses'in de yakın arkadaşı olan arabesk müziğin dev ismi Tekin’in acı haberini kızı duyurdu.
Arabesk müziğe damga vuran şarkıların bestecisi ve yorumcusu Cengiz Tekin'den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 71 yaşındaki usta sanatçının vefatını kızı sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımla duyurdu.
"RUHUN ŞAD OLSUN BABAM"
Tekin'in kızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Canım babam, atam, koca çınarım Cengiz Tekin'i kaybettik... Aylarca umutla güzel haberler bekledik, birlikte daha nice günler geçireceğimize inandık. Ama bugün babama veda etmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun BABAM" ifadelerine yer verdi.
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71 yaşında yaşamını yitiren Cengiz Tekin'in cenaze programı da netleşti. Usta sanatçının naaşı, 11 Kasım Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Güzelce Mezarlığı'na defnedilecek.
CENGİZ TEKİN KİMDİR?
1955 yılında İzmir'de dünyaya gelen şarkıcı ve besteci Cengiz Tekin'in şarkılarını, Ferdi Tayfur olmak üzere İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Adnan Şenses, Bergen, Mine Koşan, Kamuran Akkor ve Vahdet Vural gibi çok sayıda ünlü sanatçı okudu.