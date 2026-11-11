Orhan Gencebay ile Cengiz Tekin.

CENGİZ TEKİN KİMDİR?

1955 yılında İzmir'de dünyaya gelen şarkıcı ve besteci Cengiz Tekin'in şarkılarını, Ferdi Tayfur olmak üzere İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Adnan Şenses, Bergen, Mine Koşan, Kamuran Akkor ve Vahdet Vural gibi çok sayıda ünlü sanatçı okudu.

İbrahim Tatlıses

Cengiz Tekin