Düzenli bakım sırlarını paylaşan güzel model, cildine uyguladığı tüm bakım ürünlerini boyun bölgesine de sürdüğünü ifade etti. Cildine uyguladığı tüm serum, krem ve bakım işlemlerini mutlaka boynuna da uyguladığını söyleyen ünlü model, elleri için henüz bir uygulamaya başlamadığını ancak ilerleyen zamanlarda gerekeceğini ifade etti.

Güzellik rutini ve estetik sınırlarıyla ilgili samimi açıklamalar yapan ünlü model, magazin gündemine damga vurdu. Ulusoy, alt yüz germe operasyonu veya dolgu yaptırıp yaptırmadığı sorusuna ise esprili bir dille yanıt verdi.

Çene dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanlayan ünlü model, sivri çene yapısının doğuştan geldiğini belirtti. Doğuştan sivri bir çene yapısına sahip olduğunu vurgulayan Ulusoy, çenesinde ne dolgu ne de herhangi bir ameliyat olmadığını net bir şekilde dile getirdi.