Estetik sorusu Özge Ulusoy’u şoke etti! İtiraflar peş peşe geldi: "Doğuştan böyle"
Takipçilerinin estetik sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, çene dolgusu ve yüz germe iddialarını kesin bir dille yalanladı. Rutin bakım sırlarını paylaşan ünlü model, göz kapağı botoksu sorusuna ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Ünlü model Özge Ulusoy, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladığı bir soru-cevap etkinliği düzenledi.
Kendisine yöneltilen estetik, dolgu ve ameliyat sorularına son derece açık ve net yanıtlar veren Ulusoy, güzellik sırlarını ve rutin olarak yaptırdığı uygulamaları paylaştı.
Bir takipçisinin boyun ve elleri için bir işlem yaptırıp yaptırmadığını sorması üzerine Ulusoy, boyun bölgesine özel bir önem verdiğini belirtti.
Cildine uyguladığı tüm serum, krem ve bakım işlemlerini mutlaka boynuna da uyguladığını söyleyen ünlü model, elleri için henüz bir uygulamaya başlamadığını ancak ilerleyen zamanlarda gerekeceğini ifade etti.
Ulusoy, alt yüz germe operasyonu veya dolgu yaptırıp yaptırmadığı sorusuna ise esprili bir dille yanıt verdi.
Doğuştan sivri bir çene yapısına sahip olduğunu vurgulayan Ulusoy, çenesinde ne dolgu ne de herhangi bir ameliyat olmadığını net bir şekilde dile getirdi.
"KULAĞA TEHLİKELİ GELİYOR"
"Göz kapaklarınızda botoks var mı?" sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen model, göz kapağına botoks yapılması gibi bir uygulamayı hiç duymadığını ve kulağa tehlikeli geldiğini söyledi.
Ancak alın ve göz çevresi gibi rutin bölgelere düzenli olarak botoks uygulaması yaptırdığını doğruladı.