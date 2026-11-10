Ünlü isimler 10 Kasım’da Atatürk’ü böyle andı: “Bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi”
Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde yüreklere dokunan ifadelerle andı. Türkan Şoray’dan Esra Erol’a, Kerem Alışık’tan Hülya Koçyiğit’e birçok ünlü isim, sosyal medya hesabında özlem ve minnet dolu mesajlar yayımladı. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları!
Türkiye, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anarken sanat dünyasının tanınmış simaları da erken saatlerden itibaren sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Yayımlanan kareler ve duygu yüklü mesajlar, kısa sürede geniş bir yankı uyandırarak binlerce kişinin yüreğine dokundu.
Kerem Alışık
"Bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi. Sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi, saygı, rahmet, özlem ve minnetle..."
Türkan Şoray
"Seni hasretle, sevgiyle, minnetle anıyorum... Her zaman, her yerde... Kalbimdesin."
Ajda Pekkan
"Saygı, özlem ve minnetle anıyoruz."
Emel Sayın
"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde saygı, hasret ve özlemle anıyoruz..."
Engin Altan Düzyatan
"Zaman geçer, yıllar değişir; sana olan sevgimiz hiç bitmez."
Kerem Bürsin
"Saygı, sevgi ve minnetle"
Hülya Koçyiğit
"10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yılında sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.
Bir millete yeniden umut olan, bizlere bağımsız bir vatan ve aydınlık bir gelecek armağan eden fikirleri, bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.
Bıraktığın en kıymetli miras olan Cumhuriyetimize ve değerlerine daima sahip çıkacağız.
Sonsuz saygı, sevgi ve minnetle...
Ruhun şad olsun Atam."
Esra Erol
"Sonsuza kadar..."
Seray Sever
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi saygı ve minnetle anıyoruz."
Hülya Avşar
"Saygı ve özlemle"
Sibel Can
"Dün, bugün ve yarın senin fikirlerinle..."