"Zaman geçer, yıllar değişir; sana olan sevgimiz hiç bitmez."

Hülya Koçyiğit.

Hülya Koçyiğit

"10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88. yılında sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

Bir millete yeniden umut olan, bizlere bağımsız bir vatan ve aydınlık bir gelecek armağan eden fikirleri, bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Bıraktığın en kıymetli miras olan Cumhuriyetimize ve değerlerine daima sahip çıkacağız.

Sonsuz saygı, sevgi ve minnetle...

Ruhun şad olsun Atam."