AVUKATINDAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırılmasının ardından avukatı Şükrü Sarıdere, kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

"SAVAŞÇI BİR KİŞİLİKTİR"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan avukat Şükrü Sarıdere, "Killa Hakan, geçen haftaya kıyasla bugün çok daha iyi. Bu bizi umutlandırıyor. Fakat bu bir süreç" dedi.

Killa Hakan'ın ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarı verememesinden dolayı doktorlar tarafından bilinçli bir şekilde uyutulduğunu söyleyen Sarıdere, "Fakat Killa Hakan, hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Killa Hakan'ın 12 Aralık'taki konseri için hazırlıkların sürdüğünü belirten Sarıdere, "Allah'ın izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak ve bizzat bu konsere katılacaktır. Dolayısıyla siz onu sevenlerin dualarını ondan esirgememesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.