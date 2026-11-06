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Akciğerlerindeki rahatsızlık nefessiz bıraktı! Killa Hakan'ın vücudunda karbondioksit biriktiği ortaya çıktı

Türkçe rap müziğinin tanınan ismi Killa Hakan, akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Vücudunda biriken karbondioksiti dışarı atamadığı belirtilen usta sanatçının sağlık durumu sevenlerini korkuturken, yakın dostları bu zorlu süreçte hastanede yanında yer aldı.

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Akciğerlerindeki rahatsızlık nefessiz bıraktı! Killa Hakan'ın vücudunda karbondioksit biriktiği ortaya çıktı

Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü rapçinin yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Killa Hakan hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Killa Hakan hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Akciğerleriyle ilgili ciddi bir rahatsızlık yaşadığı belirtilen sanatçının, vücudunda biriken karbondioksiti yeterince dışarı atamadığı ifade edildi.

Sağlık durumuyla sevenlerini korkutan Killa Hakan'ı yakın dostları hastanede yalnız bırakmazken tedavi sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nefessiz bıraktı! Killa Hakan'ın vücudunda karbondioksit biriktiği ortaya çıktı-3

AVUKATINDAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırılmasının ardından avukatı Şükrü Sarıdere, kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

"SAVAŞÇI BİR KİŞİLİKTİR"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan avukat Şükrü Sarıdere, "Killa Hakan, geçen haftaya kıyasla bugün çok daha iyi. Bu bizi umutlandırıyor. Fakat bu bir süreç" dedi.

Killa Hakan'ın ciğerlerindeki karbondioksit gazını dışarı verememesinden dolayı doktorlar tarafından bilinçli bir şekilde uyutulduğunu söyleyen Sarıdere, "Fakat Killa Hakan, hepinizin tanıyacağı gibi savaşçı bir kişiliktir ve bu savaşçılığıyla bunun da üstesinden geleceğine olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Killa Hakan'ın 12 Aralık'taki konseri için hazırlıkların sürdüğünü belirten Sarıdere, "Allah'ın izniyle Killa Hakan buradan yakın zamanda taburcu olacak ve bizzat bu konsere katılacaktır. Dolayısıyla siz onu sevenlerin dualarını ondan esirgememesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nefessiz bıraktı! Killa Hakan'ın vücudunda karbondioksit biriktiği ortaya çıktı-4

Ünlü rapçinin ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini isteyen Sarıdere, daha önceki açıklamasında sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmelerin doğrulandıktan sonra paylaşılacağını belirtmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nefessiz bıraktı! Killa Hakan'ın vücudunda karbondioksit biriktiği ortaya çıktı-5

"DUALARIMIZI VE İYİ DİLEKLERİMİZİ EKSİK ETMEYELİM"

Killa Hakan'ın avukatı Şükrü Sarıdere tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Arkadaşlar, Killa Hakan'ın sağlık durumunu merak edenler için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Killa Hakan, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bu hassas süreçte kendisinin ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini, doğrulanmamış bilgi ve asılsız haberlerin paylaşılmamasını önemle rica ediyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olduğu takdirde sizleri bu hesap üzerinden bilgilendireceğiz. Hepinizin merak ve endişesini anlıyoruz. Bu süreçte kendisinden ve ailesinden dualarımızı, iyi dileklerimizi eksik etmeyelim."

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