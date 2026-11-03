Killa Hakan yoğun bakımda! Sevenlerini endişelendiren haberin ardından uyarı
Rap müziğin sevilen ismi Killa Hakan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Ünlü sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, gelişmeyi doğrulayarak sağlık durumuna ilişkin yalnızca teyitli bilgilerin paylaşılması gerektiğini belirtti.
Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Killa Hakan'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi.
Sağlık sorunu yaşayan ünlü rapçinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Killa Hakan'ın yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.
Sarıdere, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yalnızca doğrulanmış bilgilerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak kamuoyunda yayılan teyitsiz haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
'DUALARIMIZI, İYİ DİLEKLERİMİZİ EKSİK ETMEYELİM'
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Arkadaşlar, Killa Hakan'ın sağlık durumunu merak edenler için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Killa Hakan, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bu hassas süreçte kendisinin ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini, doğrulanmamış bilgi ve asılsız haberlerin paylaşılmamasını önemle rica ediyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olduğu takdirde sizleri bu hesap üzerinden bilgilendireceğiz. Hepinizin merak ve endişesini anlıyoruz. Bu süreçte kendisinden ve ailesinden dualarımızı, iyi dileklerimizi eksik etmeyelim."
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