Dizide rol alan genç oyuncuların performanslarını da değerlendiren deneyimli oyuncu, "Kadromuz başarılı isimlerden oluşuyor, genç oyuncular harika ve yakaladıkları fırsatı iyi değerlendiriyor" dedi.

Eşiyle birlikte tiyatro keyfi yaşayan ünlü oyuncu, meslektaşlarını sahnede izlemenin de kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

İlker Aksum