UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı İlker Aksum'dan flaş itiraf: "Bu yılın en başarılı işi oldu"

atv'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul' ile ekranlarda boy gösteren usta oyuncu İlker Aksum, projenin bu yılın en başarılı işlerinden biri olduğunu ifade etti. Dizideki genç oyuncuların performansını değerlendiren Aksum, genç meslektaşlarının yakaladıkları fırsatı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı İlker Aksum'dan flaş itiraf: "Bu yılın en başarılı işi oldu"

Tiyatro sahnesinin başarılı isimleri Funda Eryiğit ve Timuçin Esen'in rol aldığı "Değişim Dönüşüm" adlı tiyatro oyunu, birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

İlker Aksum genç oyuncular hakkında konuştu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)İlker Aksum genç oyuncular hakkında konuştu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

İlker Aksum, oyuna eşi Dilay Ekmekçioğlu ile katıldı.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı İlker Aksum'dan flaş itiraf: "Bu yılın en başarılı işi oldu"-3

atv'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da rol alan Aksum, "Projede yer almaktan mutluluk duyuyorum, yapım bu yılın başarılı işlerinden biri oldu" dedi.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı İlker Aksum'dan flaş itiraf: "Bu yılın en başarılı işi oldu"-4

Dizide rol alan genç oyuncuların performanslarını da değerlendiren deneyimli oyuncu, "Kadromuz başarılı isimlerden oluşuyor, genç oyuncular harika ve yakaladıkları fırsatı iyi değerlendiriyor" dedi.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı İlker Aksum'dan flaş itiraf: "Bu yılın en başarılı işi oldu"-5

Genç meslektaşlarının enerjisinden ve çalışma disiplininden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksum, farklı kuşaklardan oyuncuların aynı projede buluşmasının ortaya çıkan işe olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı İlker Aksum'dan flaş itiraf: "Bu yılın en başarılı işi oldu"-6

Eşiyle birlikte tiyatro keyfi yaşayan ünlü oyuncu, meslektaşlarını sahnede izlemenin de kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

İtalyan sinemasının efsane yönetmeni Tinto Brass 93 yaşında hayatını kaybetti
SONRAKİ HABER

Tinto Brass hayatını kaybetti

 Akciğerlerindeki rahatsızlık nefessiz bıraktı! Killa Hakan'ın vücudunda karbondioksit biriktiği ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABER

Akciğer rahatsızlığıyla sarsıldı
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler