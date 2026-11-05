Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı İlker Aksum'dan flaş itiraf: "Bu yılın en başarılı işi oldu"
atv'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul' ile ekranlarda boy gösteren usta oyuncu İlker Aksum, projenin bu yılın en başarılı işlerinden biri olduğunu ifade etti. Dizideki genç oyuncuların performansını değerlendiren Aksum, genç meslektaşlarının yakaladıkları fırsatı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek övgüler yağdırdı.
Tiyatro sahnesinin başarılı isimleri Funda Eryiğit ve Timuçin Esen'in rol aldığı "Değişim Dönüşüm" adlı tiyatro oyunu, birçok ünlü ismi bir araya getirdi.
İlker Aksum, oyuna eşi Dilay Ekmekçioğlu ile katıldı.
atv'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da rol alan Aksum, "Projede yer almaktan mutluluk duyuyorum, yapım bu yılın başarılı işlerinden biri oldu" dedi.
Dizide rol alan genç oyuncuların performanslarını da değerlendiren deneyimli oyuncu, "Kadromuz başarılı isimlerden oluşuyor, genç oyuncular harika ve yakaladıkları fırsatı iyi değerlendiriyor" dedi.
Genç meslektaşlarının enerjisinden ve çalışma disiplininden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksum, farklı kuşaklardan oyuncuların aynı projede buluşmasının ortaya çıkan işe olumlu katkı sağladığını vurguladı.
Eşiyle birlikte tiyatro keyfi yaşayan ünlü oyuncu, meslektaşlarını sahnede izlemenin de kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.