Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan İzmir'de toprağa verildi: Cenaze töreninde oyuncu dostları yalnız bırakmadı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında vefat eden babası Mevlan Düzyatan, İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çeşme'de toprağa verildi. Ünlü oyuncuyu dostları yalnız bırakmazken eşi Neslişah Alkoçlar'ın veda sözleri yürek burktu.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan (87), İzmir'de toprağa verildi.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ
'Diriliş Ertuğrul', 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' ve 'Çöp Adam' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, dün, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.
"DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"
Engin Altan Düzyatan, haberi "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diyerek duyurdu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve 3 çocuk babası olan Mevlan Düzyatan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN BİRÇOK İSİM
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenazeye Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Mevlan Düzyatan, kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GELİNDEN KAYINPEDERE SON VEDA
Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da kayınpederi Mevlan Düzyatan'a sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.
Kayınpederiyle son görüşmesinden bir kare paylaşan Alkoçlar, "Dünyanın en iyi kayınpederine son görüşmemizle veda etmek istiyorum. Senin gelinin olmak çok büyük şeref benim için. Seni her zaman çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.
MEVLAN DÜZYATAN KİMDİR?
İzmir spor camiasının tanınan simalarından biri olan Mevlan Düzyatan, Karşıyaka Spor Kulübü'nün (KSK) eski yöneticilerindendir. Kulüp bünyesinde yaklaşık 30 yıl boyunca 11 farklı başkan döneminde görev alarak İzmir sporuna önemli katkılarda bulunmuştur.
Gülşen Düzyatan ile evli olan ve Alpay Selim, Özlem ile Engin Altan adlarında 3 çocuğu bulunan Mevlan Düzyatan, bir süredir devam eden yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 24 Ekim 2026 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.