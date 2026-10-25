UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan İzmir'de toprağa verildi: Cenaze töreninde oyuncu dostları yalnız bırakmadı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında vefat eden babası Mevlan Düzyatan, İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çeşme'de toprağa verildi. Ünlü oyuncuyu dostları yalnız bırakmazken eşi Neslişah Alkoçlar'ın veda sözleri yürek burktu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan İzmir'de toprağa verildi: Cenaze töreninde oyuncu dostları yalnız bırakmadı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan (87), İzmir'de toprağa verildi.

Engin Altan Düzyatan'ın acı günü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Engin Altan Düzyatan'ın acı günü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

'Diriliş Ertuğrul', 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' ve 'Çöp Adam' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, dün, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ünlü isimler cenazede yalnız bırakmadı.Ünlü isimler cenazede yalnız bırakmadı.

"DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Engin Altan Düzyatan, haberi "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diyerek duyurdu.

Babası 87 yaşında hayatını kaybetti.Babası 87 yaşında hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve 3 çocuk babası olan Mevlan Düzyatan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Mevlan Düzyatan son yolculuğuna uğurlandı.Mevlan Düzyatan son yolculuğuna uğurlandı.

SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN BİRÇOK İSİM

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenazeye Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mevlan Düzyatan, kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'de hüzünlü veda.İzmir'de hüzünlü veda.

GELİNDEN KAYINPEDERE SON VEDA

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da kayınpederi Mevlan Düzyatan'a sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.

Kayınpederiyle son görüşmesinden bir kare paylaşan Alkoçlar, "Dünyanın en iyi kayınpederine son görüşmemizle veda etmek istiyorum. Senin gelinin olmak çok büyük şeref benim için. Seni her zaman çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Mevlan Düzyatan Çeşme'de toprağa verildi.Mevlan Düzyatan Çeşme'de toprağa verildi.

MEVLAN DÜZYATAN KİMDİR?

İzmir spor camiasının tanınan simalarından biri olan Mevlan Düzyatan, Karşıyaka Spor Kulübü'nün (KSK) eski yöneticilerindendir. Kulüp bünyesinde yaklaşık 30 yıl boyunca 11 farklı başkan döneminde görev alarak İzmir sporuna önemli katkılarda bulunmuştur.

Gülşen Düzyatan ile evli olan ve Alpay Selim, Özlem ile Engin Altan adlarında 3 çocuğu bulunan Mevlan Düzyatan, bir süredir devam eden yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 24 Ekim 2026 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Engin Altan Düzyatanı sarsan baba acısı: Cenaze töreninin detayları belli oldu!Oyuncu Engin Altan Düzyatanı sarsan baba acısı: Cenaze töreninin detayları belli oldu!

Başlık
Detay
Vefat Eden / Yaşı
Mevlan Düzyatan (87) — Karşıyaka Spor Kulübü Eski Yöneticisi
Vefat Tarihi ve Nedeni
24 Ekim 2026 · Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları
Ailesi
Eşi Gülşen Düzyatan; çocukları Alpay Selim Düzyatan, Özlem Düzyatan ve Engin Altan Düzyatan
Cenaze Namazı ve Defin Yeri
25 Ekim 2026 · Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camisi → Çeşme Çakabey Mezarlığı
Törene Katılan Ünlü İsimler
Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu, Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

Şarkıcı Nevzat Doğansoy son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze töreninde konuşan acılı ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
SONRAKİ HABER

Nevzat Doğansoy'a cenazede acı veda
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler