Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve 3 çocuk babası olan Mevlan Düzyatan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenazeye Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

İzmir'de hüzünlü veda.

GELİNDEN KAYINPEDERE SON VEDA

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da kayınpederi Mevlan Düzyatan'a sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.

Kayınpederiyle son görüşmesinden bir kare paylaşan Alkoçlar, "Dünyanın en iyi kayınpederine son görüşmemizle veda etmek istiyorum. Senin gelinin olmak çok büyük şeref benim için. Seni her zaman çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.