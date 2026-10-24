Oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın vefatıyla acı bir haber aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini belirten oyuncu, cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı.

Ünlü oyuncu, acı haberi duyurduktan sonra babasının bir karesini Instagram hesabında yayınladı.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Instagram hesabı üzerinden babası Mevlan Düzyatan'ın acı haberini duyuran Engin Altan Düzyatan, "Sevgili Babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cenaze bilgileri belli oldu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Mevlan Düzyatan'ın cenaze törenine ilişkin detaylar da netleşti. Alınan bilgiye göre cenaze, 25 Ekim 2026 tarihinde kılınacak öğle namazına müteakip İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak. Namazın ardından merhum, Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda defnedilecek.

Engin Altan Düzyatan