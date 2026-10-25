Şarkıcı Nevzat Doğansoy son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenaze töreninde konuşan acılı ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden usta müzisyen Nev, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanıyor. Tören sırasında güçlükle konuşan acılı ağabeyi "Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, günlerdir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 57 yaşındaki sanatçının vefat haberini menajeri İlker Ercan duyurdu.
SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen ve hastanede tedavisi süren ünlü müzisyenin ölümü, ailesini, sevenlerini ve sanat dünyasını derin üzüntüye boğdu.
SEVENLERİ SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR
Nevzat Doğansoy'un cenazesi, bugün İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi.
Sanatçının ailesi, yakın dostları ve müzik dünyasından çok sayıda isim, Nev'i son yolculuğuna uğurlamak için cenaze töreninde bir araya geldi.
TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR
Duygusal anların yaşandığı törende, sevenleri usta müzisyene son görevlerini yerine getirdi.
Nev'in naaşının, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlandı.
ACILI AĞABEYİ KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Cenaze töreninde en duygusal anlardan biri, Nev'in ağabeyinin basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında yaşandı. Kardeşini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan acılı ağabey, gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuşmakta güçlük çekti.
Yaşadığı acı yüzüne yansıyan ağabey, boğazı düğümlenerek "Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri..." ifadelerini kullandı.
"BİRBİRİMİZLE HEP HABERLEŞTİK"
Nev'in cenaze törenine katılan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Süleyman Soylu, sanatçının ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Soylu, "Nevzat ile hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama birbirimizle hep haberleştik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
ŞARKILARIYLA HAFIZALARDA KALDI
24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Doğansoy, müzik kariyerine genç yaşlarda adım attı.
2001 yılında yayımladığı "Her Şeye Rağmen" albümüyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, özellikle "Zor" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.
"Sen Gibi", "Sükut-u Hayal" ve "Mühürlü Kaderim" gibi eserleriyle 2000'li yılların unutulmaz isimleri arasına giren Nev, kendine özgü sesi ve yorumuyla müzikseverlerin hafızasında yer edindi.