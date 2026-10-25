TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR Duygusal anların yaşandığı törende, sevenleri usta müzisyene son görevlerini yerine getirdi. Nev'in naaşının, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlandı.

ACILI AĞABEYİ KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ Cenaze töreninde en duygusal anlardan biri, Nev'in ağabeyinin basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında yaşandı. Kardeşini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan acılı ağabey, gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuşmakta güçlük çekti. Yaşadığı acı yüzüne yansıyan ağabey, boğazı düğümlenerek "Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri..." ifadelerini kullandı.