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Şarkıcı Nevzat Doğansoy son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenaze töreninde konuşan acılı ağabeyi gözyaşlarına boğuldu

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden usta müzisyen Nev, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanıyor. Tören sırasında güçlükle konuşan acılı ağabeyi "Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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Şarkıcı Nevzat Doğansoy son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenaze töreninde konuşan acılı ağabeyi gözyaşlarına boğuldu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, günlerdir yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 57 yaşındaki sanatçının vefat haberini menajeri İlker Ercan duyurdu.

Nevzat Doğansoy'un cenazesinde gözyaşları sel oldu. (Fotoğraflar Habertürk ve sosyal medyadan alınmıştır.)Nevzat Doğansoy'un cenazesinde gözyaşları sel oldu. (Fotoğraflar Habertürk ve sosyal medyadan alınmıştır.)

SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen ve hastanede tedavisi süren ünlü müzisyenin ölümü, ailesini, sevenlerini ve sanat dünyasını derin üzüntüye boğdu.

Şarkıcı Nevzat Doğansoy son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenaze töreninde konuşan acılı ağabeyi gözyaşlarına boğuldu-3

SEVENLERİ SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR

Nevzat Doğansoy'un cenazesi, bugün İstanbul'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi.

Sanatçının ailesi, yakın dostları ve müzik dünyasından çok sayıda isim, Nev'i son yolculuğuna uğurlamak için cenaze töreninde bir araya geldi.

Şarkıcı Nevzat Doğansoy son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenaze töreninde konuşan acılı ağabeyi gözyaşlarına boğuldu-4

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR

Duygusal anların yaşandığı törende, sevenleri usta müzisyene son görevlerini yerine getirdi.

Nev'in naaşının, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlandı.

Şarkıcı Nevzat Doğansoy son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenaze töreninde konuşan acılı ağabeyi gözyaşlarına boğuldu-5

ACILI AĞABEYİ KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Cenaze töreninde en duygusal anlardan biri, Nev'in ağabeyinin basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında yaşandı. Kardeşini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan acılı ağabey, gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuşmakta güçlük çekti.

Yaşadığı acı yüzüne yansıyan ağabey, boğazı düğümlenerek "Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri..." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Nevzat Doğansoy son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenaze töreninde konuşan acılı ağabeyi gözyaşlarına boğuldu-6

"BİRBİRİMİZLE HEP HABERLEŞTİK"

Nev'in cenaze törenine katılan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Süleyman Soylu, sanatçının ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Soylu, "Nevzat ile hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama birbirimizle hep haberleştik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Nevzat Doğansoy son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenaze töreninde konuşan acılı ağabeyi gözyaşlarına boğuldu-7

ŞARKILARIYLA HAFIZALARDA KALDI

24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Doğansoy, müzik kariyerine genç yaşlarda adım attı.

57 yaşında hayatını kaybeden Nevin ardından sanat dünyası yasta: Ünlü isimler acı haberle yıkıldı57 yaşında hayatını kaybeden Nevin ardından sanat dünyası yasta: Ünlü isimler acı haberle yıkıldı

2001 yılında yayımladığı "Her Şeye Rağmen" albümüyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, özellikle "Zor" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

2000li yıllara damga vuran sanatçıdan acı haber! Nev 57 yaşında hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!2000li yıllara damga vuran sanatçıdan acı haber! Nev 57 yaşında hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!

"Sen Gibi", "Sükut-u Hayal" ve "Mühürlü Kaderim" gibi eserleriyle 2000'li yılların unutulmaz isimleri arasına giren Nev, kendine özgü sesi ve yorumuyla müzikseverlerin hafızasında yer edindi.

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