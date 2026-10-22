Açtı ağzını yumdu gözünü! Uzun zaman sonra ortaya çıkan Hamiyet: "Bize dilenci parası teklif ediyorsunuz"
Türk halk ve arabesk-fantezi müziğinin tanınan isimlerinden Hamiyet, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla gündem oldu. Ağustos ayında geçirdiği kalp spazmının ardından sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, yeni açılan işletmelerin sanatçılara yönelik fiyat politikalarını ve indirim taleplerini eleştirdi.
"Bir Ateşe Attın Beni", "Elimde Duran Fotoğrafın" ve "Yalan Mı?" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Hamiyet, sahne çalışmaları için kendisiyle iletişime geçen işletmecilerin tutumundan rahatsızlığını dile getirdi.
İşletmelerin mimari ve dekorasyon harcamalarını öne sürüp sıra müzisyen ücretlerine geldiğinde düşük bütçeler sunmasını eleştiren 51 yaşındaki şarkıcı, sektördeki bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.
Yeni mekan açan işletmecilerin sanatçılardan makul olmayan indirimler talep ettiğini ifade eden Hamiyet, yayınladığı videoda yaşadığı süreci detaylarıyla aktardı.
Kendilerine sunulan tekliflerin yetersizliğine dikkat çeken şarkıcı, mekan sahiplerinin lüks harcamalar yaparken sahne alacak isimlere bütçe ayırmadığını savundu.
"MEKANIN LÜKSÜNÜ ANLATIP DÜŞÜK FİYAT VERİYORLAR"
İşletmecilerle yapılan görüşmelerin içeriğine değinen Hamiyet, "Baştan 45 dakika sizin o mekana ne kadar para harcadığınızı, hangi iç mimarla çalıştığınızı, porselenleri hangi ülkelerden getirdiğinizi dinliyoruz." dedi.
Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güzel, tamam biz de indirimimizi yapalım. 5 ise 3'e gidelim, 3 ise 2'ye gidelim, tamam orada da okeyiz. İş olsun, ekmek olsun fakat bize gelince neden böyle dilenci gibi, dilenci parası gibi şeyleri bize teklif ediyorsunuz?"
"HİÇBİR MÜŞTERİ MASAYA SANDALYEYE GELMEZ"
Müşterilerin mekana gelme sebebinin dekorasyon değil müzik kalitesi olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, "Siz bir şeyi anlamıyorsunuz, hiçbir müşteri oradaki masaya sandalyeye gelmez. Siz koyun bakalım oraya memleketinizde en iyi müzisyenler kimlerse 4-5 parça sazı" diyerek işletmecilerin önceliklerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.