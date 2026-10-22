Yeni mekan açan işletmecilerin kendilerine sunduğu düşük tekliflere tepki gösteren Hamiyet, ʺNeden bize dilenci parası gibi şeyleri teklif ediyorsunuz?ʺ diyerek sitem etti. Kendilerine sunulan tekliflerin yetersizliğine dikkat çeken şarkıcı, mekan sahiplerinin lüks harcamalar yaparken sahne alacak isimlere bütçe ayırmadığını savundu.

Mekan sahiplerinin dekorasyona servet harcayıp sıra sahne ve müzisyen ücretlerine geldiğinde kısıntı yapmasını eleştiren ünlü şarkıcı tepkisini dile getirdi. "MEKANIN LÜKSÜNÜ ANLATIP DÜŞÜK FİYAT VERİYORLAR" İşletmecilerle yapılan görüşmelerin içeriğine değinen Hamiyet, "Baştan 45 dakika sizin o mekana ne kadar para harcadığınızı, hangi iç mimarla çalıştığınızı, porselenleri hangi ülkelerden getirdiğinizi dinliyoruz." dedi.

İşletmelerin indirim taleplerini kabul ettiklerini ancak sunulan bütçelerin çok yetersiz kaldığını belirten şarkıcı, yaşanan süreçleri detaylarıyla aktardı. Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güzel, tamam biz de indirimimizi yapalım. 5 ise 3'e gidelim, 3 ise 2'ye gidelim, tamam orada da okeyiz. İş olsun, ekmek olsun fakat bize gelince neden böyle dilenci gibi, dilenci parası gibi şeyleri bize teklif ediyorsunuz?"