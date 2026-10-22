UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Açtı ağzını yumdu gözünü! Uzun zaman sonra ortaya çıkan Hamiyet: "Bize dilenci parası teklif ediyorsunuz"

Türk halk ve arabesk-fantezi müziğinin tanınan isimlerinden Hamiyet, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla gündem oldu. Ağustos ayında geçirdiği kalp spazmının ardından sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, yeni açılan işletmelerin sanatçılara yönelik fiyat politikalarını ve indirim taleplerini eleştirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Açtı ağzını yumdu gözünü! Uzun zaman sonra ortaya çıkan Hamiyet: "Bize dilenci parası teklif ediyorsunuz"

"Bir Ateşe Attın Beni", "Elimde Duran Fotoğrafın" ve "Yalan Mı?" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Hamiyet, sahne çalışmaları için kendisiyle iletişime geçen işletmecilerin tutumundan rahatsızlığını dile getirdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

İşletmelerin mimari ve dekorasyon harcamalarını öne sürüp sıra müzisyen ücretlerine geldiğinde düşük bütçeler sunmasını eleştiren 51 yaşındaki şarkıcı, sektördeki bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ağustos ayında geçirdiği kalp spazmının ardından bir süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı Hamiyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.Ağustos ayında geçirdiği kalp spazmının ardından bir süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı Hamiyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Yeni mekan açan işletmecilerin sanatçılardan makul olmayan indirimler talep ettiğini ifade eden Hamiyet, yayınladığı videoda yaşadığı süreci detaylarıyla aktardı.

Yeni mekan açan işletmecilerin kendilerine sunduğu düşük tekliflere tepki gösteren Hamiyet, ʺNeden bize dilenci parası gibi şeyleri teklif ediyorsunuz?ʺ diyerek sitem etti.Yeni mekan açan işletmecilerin kendilerine sunduğu düşük tekliflere tepki gösteren Hamiyet, ʺNeden bize dilenci parası gibi şeyleri teklif ediyorsunuz?ʺ diyerek sitem etti.

Kendilerine sunulan tekliflerin yetersizliğine dikkat çeken şarkıcı, mekan sahiplerinin lüks harcamalar yaparken sahne alacak isimlere bütçe ayırmadığını savundu.

Mekan sahiplerinin dekorasyona servet harcayıp sıra sahne ve müzisyen ücretlerine geldiğinde kısıntı yapmasını eleştiren ünlü şarkıcı tepkisini dile getirdi.Mekan sahiplerinin dekorasyona servet harcayıp sıra sahne ve müzisyen ücretlerine geldiğinde kısıntı yapmasını eleştiren ünlü şarkıcı tepkisini dile getirdi.

"MEKANIN LÜKSÜNÜ ANLATIP DÜŞÜK FİYAT VERİYORLAR"

İşletmecilerle yapılan görüşmelerin içeriğine değinen Hamiyet, "Baştan 45 dakika sizin o mekana ne kadar para harcadığınızı, hangi iç mimarla çalıştığınızı, porselenleri hangi ülkelerden getirdiğinizi dinliyoruz." dedi.

İşletmelerin indirim taleplerini kabul ettiklerini ancak sunulan bütçelerin çok yetersiz kaldığını belirten şarkıcı, yaşanan süreçleri detaylarıyla aktardı.İşletmelerin indirim taleplerini kabul ettiklerini ancak sunulan bütçelerin çok yetersiz kaldığını belirten şarkıcı, yaşanan süreçleri detaylarıyla aktardı.

Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güzel, tamam biz de indirimimizi yapalım. 5 ise 3'e gidelim, 3 ise 2'ye gidelim, tamam orada da okeyiz. İş olsun, ekmek olsun fakat bize gelince neden böyle dilenci gibi, dilenci parası gibi şeyleri bize teklif ediyorsunuz?"

Müşterilerin mekana gelme sebebinin lüks mobilyalar olmadığını belirten Hamiyet, kaliteli müziğin ve usta müzisyenlerin önemine vurgu yaptı.Müşterilerin mekana gelme sebebinin lüks mobilyalar olmadığını belirten Hamiyet, kaliteli müziğin ve usta müzisyenlerin önemine vurgu yaptı.

"HİÇBİR MÜŞTERİ MASAYA SANDALYEYE GELMEZ"

Müşterilerin mekana gelme sebebinin dekorasyon değil müzik kalitesi olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, "Siz bir şeyi anlamıyorsunuz, hiçbir müşteri oradaki masaya sandalyeye gelmez. Siz koyun bakalım oraya memleketinizde en iyi müzisyenler kimlerse 4-5 parça sazı" diyerek işletmecilerin önceliklerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

"Barbie gibi olacağım" diyerek ameliyat masasına yattı! Nagihan Karadere'nin estetik sonrası hali şaşırttı!
SONRAKİ HABER

Estetik sonrası görüntüsü şaşırttı!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler