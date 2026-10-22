Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Şafak Sezer, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, geçmişteki açıklamaları hatırlatılarak kendisine yöneltilen "Başkan Erdoğan'ı neden seviyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, katıldığı bir YouTube programında merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı. Kariyeri ve yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer alan Şafak Sezer, konuk olduğu programda samimi tavırlarıyla öne çıktı. Yayında, Sezer'in geçmiş dönemdeki demeçleri masaya yatırıldı.