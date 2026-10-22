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"Başkan Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?” sorusuna Şafak Sezer’den net yanıt!

Konuk olduğu bir YouTube programında yöneltilen soruları yanıtlayan ünlü oyuncu Şafak Sezer, eski demeçlerinden yola çıkarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı neden sevdiğini samimi sözlerle anlattı.

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"Başkan Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?” sorusuna Şafak Sezer’den net yanıt!

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Şafak Sezer, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, geçmişteki açıklamaları hatırlatılarak kendisine yöneltilen "Başkan Erdoğan'ı neden seviyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, katıldığı bir YouTube programında merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı.Ünlü oyuncu Şafak Sezer, katıldığı bir YouTube programında merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı.

Kariyeri ve yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer alan Şafak Sezer, konuk olduğu programda samimi tavırlarıyla öne çıktı. Yayında, Sezer'in geçmiş dönemdeki demeçleri masaya yatırıldı.

Şafak Sezer, programda yöneltilen soru üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı neden sevdiğini açıkça ifade etti.Şafak Sezer, programda yöneltilen soru üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı neden sevdiğini açıkça ifade etti.

"SAMİMİ VE DOĞAL BULUYORUM"

Eski demeçleri hatırlatılarak yöneltilen soru üzerine net bir yanıt veren Şafak Sezer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Samimi ve doğal olduğu için seviyorum."

Video Oynatma İkonu Şafak Sezer Başkan Erdoğan'ı neden sevdiğini anlattı

Şafak Sezer'in Başkan Erdoğan hakkındaki samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yer buldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Şafak Sezer'in Başkan Erdoğan hakkındaki samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yer buldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Sezer'in bu açıklamaları kısa süre içinde sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırarak kullanıcılar arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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