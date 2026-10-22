"Başkan Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?” sorusuna Şafak Sezer’den net yanıt!
Konuk olduğu bir YouTube programında yöneltilen soruları yanıtlayan ünlü oyuncu Şafak Sezer, eski demeçlerinden yola çıkarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı neden sevdiğini samimi sözlerle anlattı.
Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Şafak Sezer, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, geçmişteki açıklamaları hatırlatılarak kendisine yöneltilen "Başkan Erdoğan'ı neden seviyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.
Kariyeri ve yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer alan Şafak Sezer, konuk olduğu programda samimi tavırlarıyla öne çıktı. Yayında, Sezer'in geçmiş dönemdeki demeçleri masaya yatırıldı.
"SAMİMİ VE DOĞAL BULUYORUM"
Eski demeçleri hatırlatılarak yöneltilen soru üzerine net bir yanıt veren Şafak Sezer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Samimi ve doğal olduğu için seviyorum."Şafak Sezer Başkan Erdoğan'ı neden sevdiğini anlattı
Sezer'in bu açıklamaları kısa süre içinde sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırarak kullanıcılar arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.