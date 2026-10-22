Set molasında karavana kapanıp bakın nasıl coştu! Burcu Özberk’in kamera arkası görüntüleri
"Güneşin Kızları", "Afilli Aşk", "Aşk Mantık İntikam" ve "Anne Yarısı" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burcu Özberk, set karavanında çekilen eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Karavanında şarkı eşliğinde kendinden geçen oyuncunun neşeli halleri ve fit görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, set aralarında geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak karavanında Gülşen'in "Bangır Bangır" şarkısı eşliğinde dans eden oyuncu, enerjisiyle kısa sürede sosyal medyanın odağı haline geldi.
Kamera arkasındaki doğal ve samimi halleriyle dikkat çeken Burcu Özberk, set hazırlığı sırasında karavanında müzik dinlerken çektiği eğlenceli videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.Burcu Özberk set karavanında dans etti
Gülşen'in ritmik şarkısına ayak uydurarak karavanın içinde coşkuyla dans eden 34 yaşındaki oyuncunun neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.
FİT GÖRÜNTÜSÜ VE KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim alan videoda, Burcu Özberk'in enerjik dansının yanı sıra sporla koruduğu düzgün fiziği de dikkat çekti.
Kısa üstü ve rahat pantolonuyla dikkat çeken ünlü oyuncunun belirgin karın kasları ve fit görünümü sevenlerinden birçok yorum aldı.
AŞK SORULARINA NET YANIT
Eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Burcu Özberk'in özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde hayatında biri olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan oyuncu, "Şu an iş odaklıyım, olursa duyarsınız" ifadelerini kullanarak tamamen kariyerine odaklandığını belirtmişti.