UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Set molasında karavana kapanıp bakın nasıl coştu! Burcu Özberk’in kamera arkası görüntüleri

"Güneşin Kızları", "Afilli Aşk", "Aşk Mantık İntikam" ve "Anne Yarısı" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burcu Özberk, set karavanında çekilen eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Karavanında şarkı eşliğinde kendinden geçen oyuncunun neşeli halleri ve fit görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Set molasında karavana kapanıp bakın nasıl coştu! Burcu Özberk’in kamera arkası görüntüleri

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, set aralarında geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, set aralarında karavanında keyifli dakikalar geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı.Ünlü oyuncu Burcu Özberk, set aralarında karavanında keyifli dakikalar geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı.

Son olarak karavanında Gülşen'in "Bangır Bangır" şarkısı eşliğinde dans eden oyuncu, enerjisiyle kısa sürede sosyal medyanın odağı haline geldi.

Gülşen'in ʺBangır Bangırʺ şarkısı eşliğinde dans eden oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti.Gülşen'in ʺBangır Bangırʺ şarkısı eşliğinde dans eden oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti.

Kamera arkasındaki doğal ve samimi halleriyle dikkat çeken Burcu Özberk, set hazırlığı sırasında karavanında müzik dinlerken çektiği eğlenceli videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Video Oynatma İkonu Burcu Özberk set karavanında dans etti

Set hazırlığı sırasında karavanının kapısını açarak coşkuyla dans eden oyuncu, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.Set hazırlığı sırasında karavanının kapısını açarak coşkuyla dans eden oyuncu, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Gülşen'in ritmik şarkısına ayak uydurarak karavanın içinde coşkuyla dans eden 34 yaşındaki oyuncunun neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.

Karavandaki enerjik dansıyla gündem olan Burcu Özberk, fit görünümü ve karın kaslarıyla dikkat çekti.Karavandaki enerjik dansıyla gündem olan Burcu Özberk, fit görünümü ve karın kaslarıyla dikkat çekti.

FİT GÖRÜNTÜSÜ VE KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim alan videoda, Burcu Özberk'in enerjik dansının yanı sıra sporla koruduğu düzgün fiziği de dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, Özberk'in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.Sosyal medya kullanıcıları, Özberk'in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

Kısa üstü ve rahat pantolonuyla dikkat çeken ünlü oyuncunun belirgin karın kasları ve fit görünümü sevenlerinden birçok yorum aldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AŞK SORULARINA NET YANIT

Eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Burcu Özberk'in özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde hayatında biri olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan oyuncu, "Şu an iş odaklıyım, olursa duyarsınız" ifadelerini kullanarak tamamen kariyerine odaklandığını belirtmişti.

16. kattan düşen Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturma bitti: 3 cep telefonu incelendi!
SONRAKİ HABER

Soruşturma tamamlandı: 3 cep telefonu incelendi!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler