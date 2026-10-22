Set hazırlığı sırasında karavanının kapısını açarak coşkuyla dans eden oyuncu, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Sosyal medyada kısa sürede geniş bir etkileşim alan videoda, Burcu Özberk'in enerjik dansının yanı sıra sporla koruduğu düzgün fiziği de dikkat çekti.

Karavandaki enerjik dansıyla gündem olan Burcu Özberk, fit görünümü ve karın kaslarıyla dikkat çekti.

Kısa üstü ve rahat pantolonuyla dikkat çeken ünlü oyuncunun belirgin karın kasları ve fit görünümü sevenlerinden birçok yorum aldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AŞK SORULARINA NET YANIT

Eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Burcu Özberk'in özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde hayatında biri olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan oyuncu, "Şu an iş odaklıyım, olursa duyarsınız" ifadelerini kullanarak tamamen kariyerine odaklandığını belirtmişti.