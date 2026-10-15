Tuğberk Yağız Gülter, fotoğrafların ardından annesinin hayattayken kaydedilen bir videosunu da takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Güllü'nün stüdyoda şarkı kaydettiği anlar yer aldı.

DOĞUM VE ÖLÜM TARİHLERİNİ PAYLAŞTI

Gülter'in paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı.

Annesinin doğum ve ölüm tarihlerinin yer aldığı bir görseli de Instagram hesabından yayımlayan Tuğberk, paylaşımına Güllü'nün seslendirdiği bir şarkıyı ekledi.

Peş peşe yaptığı paylaşımlarla annesini anan Gülter, Güllü'nün doğum gününü birlikte geçirdikleri mutlu anların görüntüleriyle hatırladı.