Güllü'nün stüdyodaki mutlu anları yürek burktu! Oğlu Tuğberk'ten duygu dolu doğum günü anması: "İyi ki doğdun meleğim"
Hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, vefatının ardından ilk doğum gününde oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in duygusal paylaşımlarıyla anıldı. Annesinin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyan Gülter, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları "İyi ki doğdun meleğim" notuyla paylaştı.
Arabesk müziğin güçlü sesi, kendine has yorumu ve hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.
OĞLUNDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Ünlü sanatçının ani kaybı ailesini, sanat camiasını ve hayranlarını derinden sarsarken, geride bıraktığı hatıralar sevenlerinin hafızasındaki yerini koruyor.
Güllü'nün doğum gününde ise oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den duygulandıran paylaşımlar geldi.
"İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM"
Annesinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Tuğberk Yağız Gülter, Güllü'nün doğum gününü unutmadı.
Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Gülter, karelere "İyi ki doğdun meleğim" notunu düştü.
STÜDYODA MUTLU ANLAR
Tuğberk Yağız Gülter, fotoğrafların ardından annesinin hayattayken kaydedilen bir videosunu da takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Güllü'nün stüdyoda şarkı kaydettiği anlar yer aldı.
Oğlunun "Tebrik ederiz" sözleriyle seslendiği sanatçının mutluluğu ve yüzündeki tebessüm dikkatlerden kaçmadı.
DOĞUM VE ÖLÜM TARİHLERİNİ PAYLAŞTI
Gülter'in paylaşımları bununla da sınırlı kalmadı.
Annesinin doğum ve ölüm tarihlerinin yer aldığı bir görseli de Instagram hesabından yayımlayan Tuğberk, paylaşımına Güllü'nün seslendirdiği bir şarkıyı ekledi.
Peş peşe yaptığı paylaşımlarla annesini anan Gülter, Güllü'nün doğum gününü birlikte geçirdikleri mutlu anların görüntüleriyle hatırladı.
NE OLMUŞTU?
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü (Gül Tut), 26 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Sanatçının şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında dava açılmıştı.
Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin ölümünden sorumlu olduğu ileri sürülmüştü.
ANNESİNE YÖNELİK MESAJLAR VE SES KAYITLARI
Duruşmada sanığın geçmişte annesine yönelik gönderdiği öne sürülen mesajlar, olay gecesine ait ses kayıtları ve tanık ifadeleri gündeme gelmişti.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin düşme anını görmediğini savunmuştu.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Güllü'nün ses kayıtlarının dinletildiği sırada ise hem sanığın hem de kardeşi Tuğberk Yağız Gülter'in gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü.
Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Tuğyan Ülkem Gülter'i "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.