Murat Cemcir cephesinden iflas kararına itiraz! Avukatından ilk açıklama: "Şirketin süreçten haberi olmamıştır"
Murat Cemcir'in şirketi TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen iflas kararının ardından avukatı Can Cebeci sessizliğini bozdu. Yayımlanan yazılı açıklamada, şirkete ve yetkililerine herhangi bir tebligat ulaşmadığı, sürecin tamamen bilgileri dışında ilerlediği savunuldu.
"Çalgı Çengi İkimiz" ve "Ailecek Şaşkınız" gibi gişede büyük başarı yakalayan yapımlara imza atan Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde şirketiyle ilgili çıkan iflas haberleriyle gündeme gelmişti.
AVUKATI SESSİZLİĞİNİ BOZDU
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali sıkıntılar yaşadığı belirtilen TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında iflas kararı vermişti.
Sinema dünyasında dikkat çeken gelişmenin ardından Murat Cemcir'in avukatı Can Cebeci sessizliğini bozdu.
İFLAS KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Yazılı bir açıklama yayımlayan avukat Can Cebeci, şirketin iflas kararına ilişkin yargılama sürecinden haberdar olmadığını ileri sürdü.
Cebeci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Son günlerde müvekkilimiz Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında basında yer alan iflas haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Hukuk büromuz olarak, söz konusu kararın dayanaklarını ve yargılama sürecini hukuki açıdan incelemeye aldık."
"ŞİRKETİN SÜREÇTEN HABERİ OLMAMIŞTIR"
Şirkete herhangi bir tebligat ulaşmadığını savunan Cebeci, müvekkilinin savunma hakkını kullanamadığını belirtti. Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:
"Müvekkil şirketin yokluğunda; şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerleyen takip sürecinde, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığından şirketin süreçten haberi olmamıştır. Şirket, kendisiyle ilgili gıyaben verilen iflas kararına karşı savunmasını sunamadığı gibi hukuki haklarını da kullanamamıştır."
HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLATILDI
İflas kararının ardından harekete geçtiklerini duyuran Cebeci, gerekli kanun yolu başvurularının yapıldığını açıkladı.
Avukat Cebeci, "Bu doğrultuda, müvekkil şirketin gıyabında alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvuruları yapılmış, iddialara ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
"TİCARİ İTİBARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR"
Murat Cemcir ve şirketinin ticari itibarının söz konusu süreçten etkilendiğini belirten Cebeci, hukuki mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.
Açıklama şu sözlerle tamamlandı:
"Müvekkilimizin ve şirketinin ticari itibarını doğrudan etkileyen bu sürecin, tüm hukuki yönleriyle yeniden değerlendirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesi amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Konu yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğundan, hukuki sürece ilişkin gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır."
NE OLMUŞTU?
Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verilmişti.
Mahkemenin 2026/327 esas sayılı dosyası kapsamında, şirketin iflasının 1 Ekim 2026 saat 14.48 itibarıyla açılmasına hükmedilmişti.
HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULDU
2016 yılında kurulan ve "Çalgı Çengi İkimiz", "Ailecek Şaşkınız" ile "Mahalleden Arkadaşlar" gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen şirketin bir süredir mali zorluklar yaşadığı belirtilmişti.
İflas kararının kamuoyuna yansımasının ardından Cemcir'in avukatı, karara karşı hukuki yollara başvurulduğunu açıklamıştı.