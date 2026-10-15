"ŞİRKETİN SÜREÇTEN HABERİ OLMAMIŞTIR"

Şirkete herhangi bir tebligat ulaşmadığını savunan Cebeci, müvekkilinin savunma hakkını kullanamadığını belirtti. Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

"Müvekkil şirketin yokluğunda; şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerleyen takip sürecinde, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığından şirketin süreçten haberi olmamıştır. Şirket, kendisiyle ilgili gıyaben verilen iflas kararına karşı savunmasını sunamadığı gibi hukuki haklarını da kullanamamıştır."