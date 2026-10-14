"Bana iyi davran..." 38. yaşına giren Ceyda Ateş'in paylaşımındaki o ayrıntı!
'Adını Feriha Koydum', 'Çocuk' ve 'Gamsız Hayat' gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceyda Ateş, 38. yaşına bastı. Sosyal medya hesabından renkli bir kutlama videosu yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla dikkatleri üzerine çekti.
Uzun süredir yaşamını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmesine rağmen Türkiye ile bağlarını koparmayan Ceyda Ateş, sosyal medyada yayınladığı içeriklerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Aile pozları ve eğlenceli videolarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu, bu kez 38. yaş gününe özel hazırladığı kutlama paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.
"BANA İYİ DAVRAN..."
Bir dönemin izlenme rekorları kıran dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan ve sık sık Türkiye ziyaretleriyle de magazin basınında yer alan oyuncu, yeni yaşını özel bir videoyla karşıladı.
38. yaş gününü sosyal medya hesabında renkli görüntülerle kutlayan Ceyda Ateş, paylaşımının altına "Bana iyi davran..." şeklinde esprili bir not ekledi.
TEBRİK YAĞMURUNA TUTULDU
Yıllara meydan okuyan fit görüntüsü ve yüksek enerjisiyle her daim dikkat çeken ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Binlerce etkileşim alan esprili mesaja, güzel oyuncunun sevenleri ve ünlü dostları tebrik yorumları yağdırdı.