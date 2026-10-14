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"Bana iyi davran..." 38. yaşına giren Ceyda Ateş'in paylaşımındaki o ayrıntı!

'Adını Feriha Koydum', 'Çocuk' ve 'Gamsız Hayat' gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceyda Ateş, 38. yaşına bastı. Sosyal medya hesabından renkli bir kutlama videosu yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla dikkatleri üzerine çekti.

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"Bana iyi davran..." 38. yaşına giren Ceyda Ateş'in paylaşımındaki o ayrıntı!

Uzun süredir yaşamını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmesine rağmen Türkiye ile bağlarını koparmayan Ceyda Ateş, sosyal medyada yayınladığı içeriklerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

38. yaşına giren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli doğum günü videosu ve düştüğü notla dikkatleri üzerine çekti. (Fotoğraflar Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)38. yaşına giren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli doğum günü videosu ve düştüğü notla dikkatleri üzerine çekti. (Fotoğraflar Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)

Aile pozları ve eğlenceli videolarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu, bu kez 38. yaş gününe özel hazırladığı kutlama paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Yıllara meydan okuyan fit görünümü ve enerjisiyle beğeni toplayan Ceyda Ateş'in yeni yaş paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim ve tebrik mesajı aldı.Yıllara meydan okuyan fit görünümü ve enerjisiyle beğeni toplayan Ceyda Ateş'in yeni yaş paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim ve tebrik mesajı aldı.

"BANA İYİ DAVRAN..."

Bir dönemin izlenme rekorları kıran dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan ve sık sık Türkiye ziyaretleriyle de magazin basınında yer alan oyuncu, yeni yaşını özel bir videoyla karşıladı.

Uzun süredir yaşamını Amerika'da sürdüren ancak Türkiye ile bağını koparmayan oyuncu, sosyal medya içerikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.Uzun süredir yaşamını Amerika'da sürdüren ancak Türkiye ile bağını koparmayan oyuncu, sosyal medya içerikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

38. yaş gününü sosyal medya hesabında renkli görüntülerle kutlayan Ceyda Ateş, paylaşımının altına "Bana iyi davran..." şeklinde esprili bir not ekledi.

'Adını Feriha Koydum', 'Çocuk' ve 'Gamsız Hayat' gibi reyting rekorları kıran projelerdeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Ceyda Ateş, geniş bir hayran kitlesine sahip.'Adını Feriha Koydum', 'Çocuk' ve 'Gamsız Hayat' gibi reyting rekorları kıran projelerdeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Ceyda Ateş, geniş bir hayran kitlesine sahip.

TEBRİK YAĞMURUNA TUTULDU

Yıllara meydan okuyan fit görüntüsü ve yüksek enerjisiyle her daim dikkat çeken ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"Bana iyi davran..." 38. yaşına giren Ceyda Ateş'in paylaşımındaki o ayrıntı!-6

Binlerce etkileşim alan esprili mesaja, güzel oyuncunun sevenleri ve ünlü dostları tebrik yorumları yağdırdı.

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