38. yaş gününü sosyal medya hesabında renkli görüntülerle kutlayan Ceyda Ateş, paylaşımının altına "Bana iyi davran..." şeklinde esprili bir not ekledi.

Uzun süredir yaşamını Amerika'da sürdüren ancak Türkiye ile bağını koparmayan oyuncu, sosyal medya içerikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Adını Feriha Koydum', 'Çocuk' ve 'Gamsız Hayat' gibi reyting rekorları kıran projelerdeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Ceyda Ateş, geniş bir hayran kitlesine sahip.

TEBRİK YAĞMURUNA TUTULDU

Yıllara meydan okuyan fit görüntüsü ve yüksek enerjisiyle her daim dikkat çeken ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.