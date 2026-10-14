Cannes'da dünyanın dört bir yanından televizyon ve medya profesyonellerini bir araya getiren MIPCOM'da, "Altı Üstü İstanbul" uluslararası yolculuğunu sürdürüyor. Dizinin genç ve başarılı oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem'in Cannes'a gelişi, fuar alanında ve Cannes sokaklarında ilgiyle karşılandı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır. Oyuncular, Cannes sokaklarında dizinin afişlerinin yer aldığı billboard çalışmalarının önünden geçerken ziyaretçiler ve hayranlarla bir araya geldi. İkili, fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, "Altı Üstü İstanbul"un Cannes'daki tanıtım çalışmalarına da renk kattı. Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, atv standında dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör çalışanları ve yabancı basın mensuplarıyla buluştu. Gerçekleşen röportajlarda dizinin karakterleri ve hikâyesi hakkında soruları yanıtlayan oyuncular, MIPCOM'un dikkat çeken konukları arasında yer aldı.