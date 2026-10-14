İş dünyasını ve cemiyet hayatını derin bir üzüntüye boğan gelişmenin ayrıntılarına ulaşıldı. Dün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilen Ali İhsan Kaya'nın vefat sebebi gün yüzüne çıktı.

SABAH EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA YAŞANDI

Bünyesinde çok sayıda şirket barındıran bir holdingin yönetim kurulu üyesi olan Ali İhsan Kaya'nın ölümüne ilişkin detayları Sabah'tan Bülent Cankurt kaleme aldı. Aktarılan bilgilere göre Ali İhsan Kaya, önceki gün Acarkent'teki villasından sabah saat 06.30 sıralarında spora gitmek amacıyla kendi aracıyla ayrıldı. Villasından ayrıldıktan birkaç yüz metre sonra aracını yol kenarına çeken ünlü iş insanı, burada ruhsatlı silahı ile yaşamına son verdi. Hayatını kaybetme sebebi henüz öğrenilemeyen Kaya'nın ani ölümü ailesinde ve sevenlerinde büyük bir şok yarattı.

Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Yaşanan acı kayıptan en büyük etkilenen isim ise Ali İhsan Kaya'nın cemiyet hayatında ve modacılık kimliğiyle tanınan 20 yıllık eşi Ayşe Burcu Kaya oldu. Eşinin ani vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe Burcu Kaya, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Dün düzenlenen törenle ebediyete uğurlanan iş insanının ardından sevenleri derin yasa büründü.

Ali İhsan Kaya