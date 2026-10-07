Mutfak tezgahının başına geçti! Neslihan Atagül'ün ev hali ve mutfak dekoru dikkat çekti

Sergilediği başarılı performansın ardından Fatih Harbiye, Kara Sevda ve Sefirin Kızı gibi çok konuşulan projelerde başrol üstlenerek ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Özel hayatındaki mutlu birlikteliğiyle de sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, 8 Temmuz 2016 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile hayatını birleştirdi.

Çift, 2025 yılında "Aziz" adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.