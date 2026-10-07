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Mutfak tezgahının başına geçti! Neslihan Atagül'ün ev hali ve mutfak dekoru dikkat çekti

Kadir Doğulu ile evliliğinden Aziz adında bir oğlu olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, "Comfort Zone" (Konfor alanı) mesajıyla mutfaktaki anlarını paylaştı. Mutfak dekorasyonu ve Atagül'ün tarzı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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Mutfak tezgahının başına geçti! Neslihan Atagül'ün ev hali ve mutfak dekoru dikkat çekti

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni bir paylaşımda bulundu. Evinin mutfağında yemek hazırlığı yaptığı anlara ait görüntüler takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, gönderisinin altına eklediği notla da ilgi odağı oldu.

Neslihan Atagül'den Mutfakta Sürpriz Paylaşım - 1

"COMFORT ZONE" (KONFOR ALANI) NOTUYLA PAYLAŞTI

Neslihan Atagül, mutfakta çekilen video ve fotoğraflarından oluşan paylaşımının altına "Comfort Zone (Konfor alanı)"notunu düştü.

Neslihan Atagül'den 'Konfor Alanı' Mesajı - 2

Atagül'ün evinin mutfağını "konfor alanı" olarak nitelendirmesi, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Neslihan Atagül'ün 'Konfor Alanı'na Takipçileri Hayran Kaldı - 3

MUTFAK DEKORU VE EV HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Gözlükleri, sade siyah büstiyeri ve doğal saçlarıyla mutfak tezgahının başına geçen Neslihan Atagül, çelik karıştırma kabı, çırpıcı ve taze meyve malzemeleriyle hazırlık yaptığı anları kayda aldı.

Mutfakta Sade ve Şık: Neslihan Atagül'ün Tarzı - 4

Ahşap dolap kapakları, gizli LED aydınlatmalar, geniş mermer tezgah ve sarkıt lambaların yer aldığı modern mutfak dekorasyonu da görüntülerde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Modern ve Şık: Neslihan Atagül'ün Mutfak Dekorasyonu - 5

TAKİPÇİLERDEN ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Neslihan Atagül'ün "Comfort Zone" notuyla yayınladığı mutfak pozları, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak gündeme taşındı.

Neslihan Atagül'ün Mutfak Pozları Sosyal Medyayı Salladı - 6

Gönderinin altına kullanıcılar tarafından yapılan yorumlar dikkat çekti:

"Yemek de yaparım kariyer de adlı görsel"

"Yaaa sen ne kadar güzelsin"

"Neslihan'dan mutfak sanatı"

"10 parmağında 10 marifet"

"Güzel ve yetenekli"

"Çok doğal, çok tatlısın"

Neslihan Atagül'e Yorum Yağmuru: '10 Parmakta 10 Marifet' - 7

BAŞARILI KARİYERİNDEN AİLE HAYATINA UZANAN YOLCULUK

Oyunculuk serüvenine 2005 yılında ajansa kaydolmasıyla ilk adımı atan Neslihan Atagül, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü dizisindeki "Deniz" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Neslihan Atagül'ün Oyunculuk Kariyeri ve Aile Hayatı - 8

Sergilediği başarılı performansın ardından Fatih Harbiye, Kara Sevda ve Sefirin Kızı gibi çok konuşulan projelerde başrol üstlenerek ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Başarılı Projelerin Aranan Yüzü: Neslihan Atagül - 9

Özel hayatındaki mutlu birlikteliğiyle de sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, 8 Temmuz 2016 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile hayatını birleştirdi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Mutlu Evliliği - 10

Çift, 2025 yılında "Aziz" adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

Neslihan Atagül Anne Olmanın Heyecanını Yaşadı - 11

Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını oğlu Aziz ile geçiren Atagül, zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı doğal ev halleriyle de sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Neslihan Atagül ve Oğlu Aziz ile Geçirdiği Keyifli Anlar - 12

NESLİHAN ATAGÜL VE PAYLAŞIMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

"Comfort Zone" ne demek, Türkçe anlamı nedir?

"Comfort Zone" ifadesinin Türkçe karşılığı "Konfor Alanı" demektir. Kişinin kendisini güvende, rahat ve huzurlu hissettiği ortam veya durumları ifade eder.

Neslihan Atagül ne zaman anne oldu?

Neslihan Atagül, 2025 yılında Aziz adını verdikleri oğlunu kucağına alarak anne olmuştur.

Neslihan Atagül kiminle evli?

Neslihan Atagül, 2016 yılında oyuncu Kadir Doğulu ile evlenmiştir.

(Fotoğraflar Neslihan Atagül'ün sosyal medya hesabından alınmıştır.)

Neslihan Atagül'ün 'Comfort Zone' Paylaşımında Merak Edilenler - 13
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