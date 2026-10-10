Şanlıurfa'da yaşayan Halil ve Saadet Çavlan çifti, 16 Haziran'da evden ayrılan kızları Asiye'yi bulabilmek için atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. 84 gündür kayıp olan Asiye, Esra Erol'un çabalarıyla bir günde bulundu. Ailesine kavuşan Asiye, sevdiği İbrahim Halil'e kaçtığını açıkladı. Esra Erol'un çabası da genç kızı ailesine kavuşturmakla sınırlı kalmadı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.) ESRA EROL GENÇ ÇİFTİN YUVASINI KURDU! Asiye'yi ailesiyle barıştıran Esra Erol, genç çiftin evlenebilmesi ve yeni bir hayat kurabilmesi için harekete geçti. Canlı yayında Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e çağrıda bulundu. Esra Erol'un çağrısına kayıtsız kalmayan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, canlı yayına bağlanarak genç çiftin yuva kurmasına destek olacağını açıkladı. Esra Erol ve Midyat Belediyesi'nin iş birliğiyle genç çift için ev tutuldu, eşyaları alındı, gelinlik ve damatlıkları hazırlandı.