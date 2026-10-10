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Esra Erol’da genç çifte mutlu yuva: Midyat Belediye Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Şanlıurfa'da 84 gündür kayıp olan Asiye, Esra Erol'un çabalarıyla bir günde bulunarak ailesine kavuştu. Sevdiği İbrahim Halil ile evlenmek isteyen genç kız için harekete geçen Esra Erol ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, stüdyoda canlı yayında nikah töreni gerçekleştirdi.

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Esra Erol’da genç çifte mutlu yuva: Midyat Belediye Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür

Şanlıurfa'da yaşayan Halil ve Saadet Çavlan çifti, 16 Haziran'da evden ayrılan kızları Asiye'yi bulabilmek için atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. 84 gündür kayıp olan Asiye, Esra Erol'un çabalarıyla bir günde bulundu.

Ailesine kavuşan Asiye, sevdiği İbrahim Halil'e kaçtığını açıkladı. Esra Erol'un çabası da genç kızı ailesine kavuşturmakla sınırlı kalmadı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.)

ESRA EROL GENÇ ÇİFTİN YUVASINI KURDU!

Asiye'yi ailesiyle barıştıran Esra Erol, genç çiftin evlenebilmesi ve yeni bir hayat kurabilmesi için harekete geçti. Canlı yayında Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e çağrıda bulundu. Esra Erol'un çağrısına kayıtsız kalmayan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, canlı yayına bağlanarak genç çiftin yuva kurmasına destek olacağını açıkladı.

Esra Erol ve Midyat Belediyesi'nin iş birliğiyle genç çift için ev tutuldu, eşyaları alındı, gelinlik ve damatlıkları hazırlandı.

Esra Erol’da genç çifte mutlu yuva: Midyat Belediye Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür-3

GENÇ ÇİFTİN NİKÂHI CANLI YAYINDA KIYILDI!

Asiye ve İbrahim Halil'in nikâhı, Esra Erol'un stüdyosunda canlı yayında kıyıldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, eşi Tülin Şahin ve kızı Fatma İrem Şahin de çiftin nikâh şahitleri oldu.

Esra Erol’da genç çifte mutlu yuva: Midyat Belediye Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür-4

MİDYAT BELEDİYE BAŞKANI'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Nikâh töreninin ardından konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kimsesizlere sahip çıkmanın önemini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Esra Erol’da genç çifte mutlu yuva: Midyat Belediye Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür-5

"Bir belediye başkanının sadece makamda oturup yol, kaldırım, parke çalışması yapmaması lazım. Sahipsiz, kimsesiz insanların da gönüllerine dokunarak onlara sahip çıkmamız gerektiğini Cumhurbaşkanımızdan öğrendik."

Esra Erol’da genç çifte mutlu yuva: Midyat Belediye Başkanı’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür-6

"BÖYLE BİR YUVAMIZ OLACAĞINI HAYAL BİLE EDEMEZDİK!"

Yeni hayatlarına ilk adımı atan Asiye ve İbrahim Halil, mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Kimsesizlerin kimsesi oldunuz. Böyle evleneceğimizi ve evimiz olacağını hayal bile edemezdik."

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