Açıklamanın ardından eleştirilerin dozu daha da artarken, kullanıcılar tören alanına gidilirken kıyafet kontrolünün kişinin kendi sorumluluğunda olduğuna vurgu yaptı.

Yapılan yorumlarda "Birinin seni uyarmasına gerek yok ki, nereye gittiğini bile bile...", "İnsan kendisinin farkında olmaz mı?" ve "Üstüne başına bakarsın gideceğin zaman" gibi tepkiler öne çıktı.