Cenazede dekolte krizi! İpek Tanrıyar'ın düğme savunması inandırıcı gelmedi: Tepkiler çığ gibi büyüdü
Usta sanatçı Necla Uygur’un cenaze törenine katılan İpek Tanrıyar'ın kıyafeti sosyal medyada tartışma konusu oldu. Gelen eleştirilerin ardından sessizliğini bozan oyuncunun açıklaması da tepki çekti.
Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata gözlerini yunan Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi olan merhum sanatçının cenazesine sanat ve tiyatro dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Törene katılan isimlerden İpek Tanrıyar'ın tercih ettiği kıyafet ve göğüs dekoltesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
KIYAFET TERCİHİ TEPKİ ÇEKTİ
Cenaze töreni sırasında çekilen görüntülerde İpek Tanrıyar'ın tarzı ve göğüs dekoltesi dikkat çekti. Cenaze ortamına uygun olmayan bir tercih yapıldığını savunan sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismi cenazeye saygısızlık ettiği gerekçesiyle yoğun bir şekilde eleştirdi.
İPEK TANRIYAR'DAN "DÜĞME" SAVUNMASI
Gelen eleştirilerin ardından açıklamada bulunan İpek Tanrıyar, durumun bilinçli bir tercih olmadığını öne sürdü.
Gömleğinin iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını belirten ünlü isim, "Keşke biri beni uyarsaydı, hemen düzeltirdim. Bu bilinçli bir tercih değildi. Saygısızlık etmek isteseydim cenazede başımı örtmezdim" ifadelerini kullandı.
AÇIKLAMA SOSYAL MEDYAYI İKNA ETMEDİ
Tanrıyar'ın durumun farkında olmadığını belirten ve uyarı almadığını dile getiren savunması sosyal medya kullanıcıları tarafından inandırıcı bulunmadı.
Açıklamanın ardından eleştirilerin dozu daha da artarken, kullanıcılar tören alanına gidilirken kıyafet kontrolünün kişinin kendi sorumluluğunda olduğuna vurgu yaptı.
Yapılan yorumlarda "Birinin seni uyarmasına gerek yok ki, nereye gittiğini bile bile...", "İnsan kendisinin farkında olmaz mı?" ve "Üstüne başına bakarsın gideceğin zaman" gibi tepkiler öne çıktı.