Ekranların ilgiyle takip edilen isimlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, bu kez özel bir kutlama ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu Barış Arduç'un 39. yaş gününe özel bir hamle yapan Özay, eşinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla kutladı. Ünlü ikilinin bu adımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.