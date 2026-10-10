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Gözlerden uzak büyütüyorlardı! Gupse Özay paylaştı: Barış Arduç ile Jan Asya’nın baba-kız pozu ortalığı salladı

Oyuncu Gupse Özay, 39 yaşına basan eşi Barış Arduç'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Özel yaşamlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çift, minik kızları Jan Asya'nın da yer aldığı kareyle dikkat çekti.

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Gözlerden uzak büyütüyorlardı! Gupse Özay paylaştı: Barış Arduç ile Jan Asya’nın baba-kız pozu ortalığı salladı

Ekranların ilgiyle takip edilen isimlerinden Gupse Özay ve Barış Arduç, bu kez özel bir kutlama ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu Barış Arduç'un 39. yaş gününe özel bir hamle yapan Özay, eşinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla kutladı. Ünlü ikilinin bu adımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

KURAL BOZAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Özel hayatlarını ve aile yaşamlarını magazin basınından uzak tutmaya özen gösteren ikili, bu kez geleneği bozdu.

Gupse Özay, eşi Barış Arduç'un yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.Gupse Özay, eşi Barış Arduç'un yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Barış Arduç'un 39. yaşına girmesiyle birlikte Gupse Özay, sosyal medya hesabından içten bir paylaşımda bulunarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Gupse Özay ve Barış Arduç.Gupse Özay ve Barış Arduç.

SICAK AİLE TABLOSU

2020 yılında İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştiren çift, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ebeveynlik heyecanı yaşamıştı.

Gupse Özay'ın eşi için yaptığı içten paylaşım, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.Gupse Özay'ın eşi için yaptığı içten paylaşım, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Kızları Jan Asya'yı uzun süredir kameralardan uzak büyütmeyi seçen ikili, Arduç'un doğum gününe özel yayınlanan fotoğrafta kızları da yer aldı. Özay'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından yoğun yorum ve beğeni aldı.

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