Makyajını bile çıkaramadan kamerayı açtı! Pelin Akil gece yarısı neden isyan etti?
Oyuncu Pelin Akil, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yaşadığı yoğun çalışma temposunu ve uykusuzluğu anlattı. İzmir'deki tiyatro oyununun ardından üst üste gelen programlarına yetişmeye çalışan ünlü ismin yorgun halleri dikkat çekti.
Makyajını dahi çıkarmaya zaman bulamadığını ifade eden Pelin Akil, peş peşe gerçekleşen seyahat ve prova takvimi nedeniyle uykusuz kaldığını belirtti. Gece geç saatlerde çektiği videoda hissettiklerini paylaşan oyuncunun görüntüleri kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.
İZMİR DÖNÜŞÜ YOĞUN TAKVİM
İzmir'de sahne aldığı tiyatro oyununun ardından yoğun bir programa giren Pelin Akil, oyunun heyecanını ve adrenalini henüz üzerinden atamadığını söyledi. Gece boyunca uykusunun bastırdığını belirten oyuncu, sabahın ilk saatlerinde uçak seyahati yapacağını ve ardından hemen okuma provasına katılacağını ifade etti.
"GÖZLERİMİ AÇIK TUTMAKTA ZORLANIYORUM"
Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşadığı süreci detaylandıran Pelin Akil, paylaşımında doğrudan şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda saat sabaha karşı 4 civarında ve gözlerimi açık tutmakta zorlanıyorum. Yarın sabah uçağa bineceğim. Oyunun heyecanını hâlâ üzerimden atamadım. İzmir'deyiz; saat 10.40'ta uçuşum var, öğlen 12'de de okuma provası başlayacak. Bütün bunların üstesinden nasıl geleceğimi gerçekten bilmiyorum"Pelin Akil'den uykusuzluk paylaşımı
ÇOCUKLARINA KAVUŞMAYI BEKLİYOR
Programını nasıl tamamlayacağını düşündüğünü aktaran Pelin Akil, yaşadığı bu temponun ardından kızlarıyla buluşmayı hedeflediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, ertesi akşam dinlenerek çocuklarına sarılmak istediğini belirtti.