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Makyajını bile çıkaramadan kamerayı açtı! Pelin Akil gece yarısı neden isyan etti?

Oyuncu Pelin Akil, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yaşadığı yoğun çalışma temposunu ve uykusuzluğu anlattı. İzmir'deki tiyatro oyununun ardından üst üste gelen programlarına yetişmeye çalışan ünlü ismin yorgun halleri dikkat çekti.

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Makyajını bile çıkaramadan kamerayı açtı! Pelin Akil gece yarısı neden isyan etti?

Makyajını dahi çıkarmaya zaman bulamadığını ifade eden Pelin Akil, peş peşe gerçekleşen seyahat ve prova takvimi nedeniyle uykusuz kaldığını belirtti. Gece geç saatlerde çektiği videoda hissettiklerini paylaşan oyuncunun görüntüleri kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

İZMİR DÖNÜŞÜ YOĞUN TAKVİM

İzmir'de sahne aldığı tiyatro oyununun ardından yoğun bir programa giren Pelin Akil, oyunun heyecanını ve adrenalini henüz üzerinden atamadığını söyledi. Gece boyunca uykusunun bastırdığını belirten oyuncu, sabahın ilk saatlerinde uçak seyahati yapacağını ve ardından hemen okuma provasına katılacağını ifade etti.

Oyuncu Pelin Akil, yoğun çalışma temposuna yenik düştü. Oyuncu Pelin Akil, yoğun çalışma temposuna yenik düştü.

"GÖZLERİMİ AÇIK TUTMAKTA ZORLANIYORUM"

Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşadığı süreci detaylandıran Pelin Akil, paylaşımında doğrudan şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda saat sabaha karşı 4 civarında ve gözlerimi açık tutmakta zorlanıyorum. Yarın sabah uçağa bineceğim. Oyunun heyecanını hâlâ üzerimden atamadım. İzmir'deyiz; saat 10.40'ta uçuşum var, öğlen 12'de de okuma provası başlayacak. Bütün bunların üstesinden nasıl geleceğimi gerçekten bilmiyorum"

Video Oynatma İkonu Pelin Akil'den uykusuzluk paylaşımı

Makyajını bile çıkaramadan kamerayı açtı! Pelin Akil gece yarısı neden isyan etti?-4

ÇOCUKLARINA KAVUŞMAYI BEKLİYOR

Programını nasıl tamamlayacağını düşündüğünü aktaran Pelin Akil, yaşadığı bu temponun ardından kızlarıyla buluşmayı hedeflediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, ertesi akşam dinlenerek çocuklarına sarılmak istediğini belirtti.

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