Makyajını dahi çıkarmaya zaman bulamadığını ifade eden Pelin Akil, peş peşe gerçekleşen seyahat ve prova takvimi nedeniyle uykusuz kaldığını belirtti. Gece geç saatlerde çektiği videoda hissettiklerini paylaşan oyuncunun görüntüleri kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) İZMİR DÖNÜŞÜ YOĞUN TAKVİM İzmir'de sahne aldığı tiyatro oyununun ardından yoğun bir programa giren Pelin Akil, oyunun heyecanını ve adrenalini henüz üzerinden atamadığını söyledi. Gece boyunca uykusunun bastırdığını belirten oyuncu, sabahın ilk saatlerinde uçak seyahati yapacağını ve ardından hemen okuma provasına katılacağını ifade etti.