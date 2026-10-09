Hülya Avşar, yeni yaşı öncesinde kızı Zehra Çilingiroğlu ve 2005 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile bir araya geldi. Kızı ve eski eşinin kendisi için hazırladığı erken doğum günü sürprizi üzerine üçlü bir restoranda buluştu.