Kızı ve eski eşinden doğum günü sürprizi! Hülya Avşar masadaki o anları ölümsüzleştirdi: “İkinizi de çok seviyorum”
Doğum günü pastasının önünde kızı ve eski eşiyle poz veren Hülya Avşar, aile bağlarını gösteren kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin erken kutlama paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Hülya Avşar, yeni yaşı öncesinde kızı Zehra Çilingiroğlu ve 2005 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile bir araya geldi. Kızı ve eski eşinin kendisi için hazırladığı erken doğum günü sürprizi üzerine üçlü bir restoranda buluştu.
PASTANIN BAŞINDA BİRLİKTE POZ VERDİLER
Bir restoranda gerçekleşen kutlamada masaya gelen doğum günü pastasının önünde poz veren grupta Zehra Çilingiroğlu annesinin bir yanında, Kaya Çilingiroğlu ise diğer yanında yer aldı.
"İKİNİZİ DE ÇOK SEVİYORUM" NOTUYLA PAYLAŞTI
Zehra ve Kaya Çilingiroğlu'nun organize ettiği sürprizi sosyal medya hesabından duyuran Hülya Avşar, buluşmada çekilen kareyi takipçileriyle paylaştı.
Fotoğrafa kalp emojileri ekleyen Avşar, paylaşımının altına "Erken doğum günü sürprizi, ikinizi de çok seviyorum" notunu yazdı.
Ünlü isim, mesajında hem kızı Zehra'nın hem de eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesaplarını etiketledi.