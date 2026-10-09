"Kimseyle konuşacak durumda değilim" deyip duyurdu! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ı yıkan ölüm haberi
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, henüz 3 yaşında olan yeğeni Liam'ın vefat haberiyle sarsıldı. Acı kaybını sosyal medya üzerinden takipçilerine aktaran ünlü isim, bir süre kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını belirtti.
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile evli olan Samar Dadgar, ailece yaşadıkları acı bir kayıpla sarsıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dadgar, henüz 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın hayatını kaybettiğini açıklayarak üzücü haberi kamuoyuyla paylaştı.
"3 YAŞINDAKİ YEĞENİM LİAM'I KAYBETTİK"
Yaşadığı derin acıyı takipçileriyle paylaşan Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim."
Açıklamasında kendisini arayan ve başsağlığı dileyen yakınlarına teşekkür eden Dadgar, yaşadığı üzüntü sebebiyle bir süre iletişim kuramayacağını belirterek sevenlerinden anlayış rica etti.
SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI YAĞDI
Samar Dadgar'ın 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın vefatını duyurmasının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye ve destek mesajı paylaşıldı. Takipçileri ve sevenleri, Dadgar ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.