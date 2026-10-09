Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile evli olan Samar Dadgar, ailece yaşadıkları acı bir kayıpla sarsıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dadgar, henüz 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın hayatını kaybettiğini açıklayarak üzücü haberi kamuoyuyla paylaştı.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) "3 YAŞINDAKİ YEĞENİM LİAM'I KAYBETTİK" Yaşadığı derin acıyı takipçileriyle paylaşan Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim."