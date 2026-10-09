Şarkıcı Melike Şahin, 2023 yılında iş insanı Sedat Arpalık ile evlenmesinin ardından ilk bebeğini kucağına aldı. Şahin'in sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Doğumun ardından hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çift, doğum haberini aileleri ve yakın çevreleriyle paylaştı.

Erkek bebek beklediğini Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde duyuran Melike Şahin, hamilelik sürecinde sahne çalışmalarını sürdürmüştü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

CİNSİYETİNİ HARBİYE KONSERİNDE AÇIKLAMIŞTI

Melike Şahin, hamilelik sürecinde konser çalışmalarına devam etmişti. Bebeğinin cinsiyetini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konser sırasında okuduğu bir mektupla dinleyicilerine duyuran Şahin, erkek bebek beklediğini açıklamıştı. Sanatçı, doğum öncesindeki son konserini ise 13 Ağustos'ta yine aynı sahnede vererek dinlenmeye çekilmişti.

Şarkıcı Melike Şahin, 2023 yılında evlendiği eşi Sedat Arpalık ile ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

MÜZİK KARİYERİ VE EVLİLİĞİ

Lise yıllarında Timur Selçuk'tan şan dersleri alarak müziğe başlayan ve bir dönem BaBa ZuLa grubuyla çalışan Melike Şahin, solo kariyerinde "Merhem" ve "Akkor" albümlerini yayınladı. 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenen şarkıcı, ilk çocuğunun doğumuyla birlikte aile hayatında yeni bir döneme adım attı.