NİKÂH ŞAHİDİ OLDU

Yeğeninin bu özel gününde nikâh şahitliği yapan Şoray, yaşadığı heyecanı da şu sözlerle dile getirdi:

"Ben de Nazan da nikâh şahitleri olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadık. İnşallah uğurlu geliriz. Anne ve baba olarak Figen ve Abbas'ı da kutluyorum. Ailemizin yaşadığı unutulmaz bir gece oldu."