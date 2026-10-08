Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray nikâh şahidi oldu! Ailenin prensi evlendi: Sultan gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, yeğeni Ahmet Kaan Gezer'in görkemli düğün töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ailesinin bu en mutlu gününde nikâh şahitliği yapan "Sultan", yaşadığı duygusallığı takipçileriyle paylaştı. "Ailece mutluluk gözyaşlarımızı tutmaya çalıştık" diyen Şoray, kaybettiği annesini de anarak "Keşke annemiz de torununun bu düğününü görebilseydi" ifadelerini kullandı.
Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, kardeşi Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan Gezer'in düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ailesinin mutlu gününde nikâh şahitliği de yapan Şoray, düğüne ilişkin duygularını takipçileriyle paylaştığı uzun bir mesajla anlattı.
"MUTLULUK GÖZYAŞLARIMIZI TUTMAYA ÇALIŞTIK"
Türkan Şoray, düğünden karelere şu notu düştü:
"Sevgili yeğenim Ahmet Kaan'la Aybüke'yi evlendirdik. Ailece mutluluk gözyaşlarımızı tutmaya çalışarak düğünü izledik. Birbirlerine çok yakışan bir çift oldular."
"ONA AİLEMİZİN PRENSİ DİYORUZ"
Sözlerini sürdüren Şoray, "Oğlumuz Ahmet Kaan, aile içinde ona ailemizin prensi diyoruz, Yağmur'a da prensesi, çok yakışıklıydı. Gelinimiz de melekler gibi çok güzeldi. Allah sonsuza kadar mutlu etsin. O güzel yürekleri gibi çok güzel ve mutlu evlilikleri olsun inşallah." dedi.
NİKÂH ŞAHİDİ OLDU
Yeğeninin bu özel gününde nikâh şahitliği yapan Şoray, yaşadığı heyecanı da şu sözlerle dile getirdi:
"Ben de Nazan da nikâh şahitleri olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadık. İnşallah uğurlu geliriz. Anne ve baba olarak Figen ve Abbas'ı da kutluyorum. Ailemizin yaşadığı unutulmaz bir gece oldu."
ANNESİNİ KEŞKEYLE ANDI
Türkan Şoray, paylaşımında annesini de anarak, "Keşke annemiz de torununun bu düğününde bizimle beraber olsaydı." ifadelerini kullandı.
NAZAN ŞORAY'DAN KALPLİ YORUM
Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray da düğün karelerine kayıtsız kalmadı. Nazan Şoray, paylaşıma kalp emojileriyle yorum yaptı.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Düğünden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Aile komple çok güzel, maşallah", "Darısı Yağmur'a" ve "Mutluluklar diliyoruz gelin ve damada" gibi yorumlarla çifti tebrik etti.
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